Aparcar hasta 12 horas en la Arrixaca costará 2,49 euros: consulta este y otros bonos de parking en Murcia

Aparcar durante hasta 12 horas junto al hospital Virgen de la Arrixaca costará 2,49 euros por estancia con los nuevos bonos Multipass de Telpark. La promoción, acordada con el Ayuntamiento de Murcia, incluye también los aparcamientos de Saavedra Fajardo-Plaza de Europa, donde cada uso tendrá un precio de 5,99 euros, y Glorieta de España, por 6,99 euros.

Los bonos, disponibles ya en la aplicación de Telpark, se comercializan en paquetes de 5, 10 y 20 usos y podrán adquirirse hasta el próximo 29 de septiembre. Una vez comprados, tendrán un año de validez y podrán utilizarse cualquier día y a cualquier hora.

Cada uso permite realizar una entrada y una salida del aparcamiento y permanecer en él durante un máximo de 12 horas. Según el Ayuntamiento, la rebaja supone un ahorro de hasta el 44% respecto al precio habitual de estos paquetes.

La principal novedad de esta campaña es la incorporación del aparcamiento de la Arrixaca, que participa por primera vez en las promociones de bonos Multipass impulsadas por el Consistorio y Telpark. El descuento busca facilitar especialmente los desplazamientos de pacientes, familiares, trabajadores sanitarios y estudiantes que acuden al complejo hospitalario y al Campus de Ciencias de la Salud.

La campaña llega además coincidiendo con la Feria de Murcia y con la recuperación de la actividad laboral, educativa y comercial tras el verano, una época en la que se intensifican los desplazamientos hacia el centro de la ciudad.

Dos opciones en el centro de Murcia

Los otros dos aparcamientos incluidos en la promoción se encuentran en zonas con una elevada concentración de comercios, establecimientos hosteleros, centros educativos y dependencias administrativas.

El de Glorieta de España está situado junto al Ayuntamiento y permite acceder a pie a la Catedral, la plaza del Cardenal Belluga, Verónicas y buena parte de las principales calles comerciales y hosteleras del casco histórico. Su cercanía al Malecón lo convierte también en una opción para quienes se desplacen al centro durante la Feria de Murcia.

El aparcamiento de Saavedra Fajardo-Plaza de Europa, por su parte, da servicio al entorno de Santa Eulalia, Correos, la plaza de Europa, el mercado de Saavedra Fajardo y el Campus de la Merced.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha señalado que el acuerdo permite incorporar "por primera vez a la Arrixaca" a estas bonificaciones y reforzar las alternativas de estacionamiento en el centro durante unas semanas de especial actividad.

Cómo funcionan los bonos

Para utilizarlos, el conductor debe adquirir uno de los paquetes desde la aplicación de Telpark y asociar la matrícula de su vehículo. El sistema reconoce la matrícula a la entrada y a la salida, por lo que no es necesario retirar un tique ni efectuar un pago en el aparcamiento.

La matrícula vinculada al bono puede cambiarse posteriormente desde la propia aplicación, de modo que un mismo paquete puede utilizarse con distintos vehículos.

La promoción incluye asimismo una ventaja adicional para los coches eléctricos. Quienes compren un Multipass podrán obtener un 30% de descuento en la recarga hasta el 31 de diciembre en los aparcamientos de Glorieta de España y la Arrixaca, ambos con puntos de carga para vehículos eléctricos.