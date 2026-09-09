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Tres nuevas aulas para bebés en las escuelas infantiles de Murcia y pedanías

Los siete centros de la red municipal baten récord de alumnos con 510 matrículas, 26 más que el curso pasado

La edil de Educación, Belén López, visita la escuela infantil de La Paz con motivo del inicio del curso escolar.

La edil de Educación, Belén López, visita la escuela infantil de La Paz con motivo del inicio del curso escolar. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Las siete escuelas infantiles municipales inician el nuevo curso escolar con récord de alumnos matriculados y tres nuevas aulas para bebés de 4 meses a 1 año, que comienzan a funcionar en los centros de Beniaján y Santiago el Mayor.

"El inicio del curso confirma el crecimiento de este servicio municipal, que alcanza los 510 alumnos matriculados, lo que supone 26 estudiantes más que el pasado curso", cuando hubo un total de 484 alumnos, detalló la edil de Educación, Belén López, quien visitó el centro de La Paz con motivo del comienzo de las clases.

Por otra parte, el número de alumnos con necesidades educativas especiales se sitúa este año en 12, "permitiendo seguir ofreciendo una atención personalizada dentro del proyecto educativo de las escuelas infantiles municipales", destacan desde el Consistorio.

Respecto a las tres nuevas aulas para bebés, dos de ellas están ya operativas en la escuela infantil de Beniaján, que incorpora un aula nido 1, destinada a bebés de 4 a 8 meses, y un aula nido 2, para los de 9 a 11 meses. Y, entre ambos espacios, permiten atender a 14 niños más.

Por otro lado, la escuela infantil Nuestra Señora de la Fuensanta, en Santiago el Mayor, suma también un nuevo aula nido 2.

Horario para facilitar la conciliación

Desde el Consistorio también recuerdan que las siete escuelas infantiles municipales mantienen su horario habitual de 8:15 a 16:00 horas, con la posibilidad de acceder desde las 7:30 horas mediante el servicio de matinal para favorecer la conciliación laboral y familiar.

Asimismo, los centros continúan ofreciendo servicio de comedor con menús adaptados a las necesidades de los menores de entre 3 meses y 3 años.

Además, el curso incorpora otras mejoras, como la implantación del programa de inglés en los siete centros a partir del mes de octubre.

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La red municipal está integrada por las escuelas infantiles San Roque y El Lugarico (El Palmar), Beniaján, La Ermita (La Alberca), La Paz (Murcia), Nuestra Señora de la Fuensanta (Santiago el Mayor) y Nuestra Señora de los Ángeles (Sangonera la Verde)

La edil de Educación, Belén López, visita la escuela infantil de La Paz con motivo del inicio del curso escolar.

La edil de Educación, Belén López, visita la escuela infantil de La Paz con motivo del inicio del curso escolar. / A.M.

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