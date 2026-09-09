El tranvía y los autobuses suman 262 expediciones diarias en Murcia de cara al nuevo curso escolar

El sistema de transporte público murciano refuerza las conexiones con las universidades de cara al inicio del curso escolar, con más expediciones en el tranvía y los autobuses, así como recuperación del recorrido completo del tranvibús hasta el campus de Ciencias de la Salud, servicio que continúa siendo gratis.

"Desde esta semana, reforzamos la conexión con las universidades con 262 expediciones diarias entre el tranvía y las líneas 39 y 44 de autobús", detalló el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, quien agregó que, "a esta oferta, se suman el tranvibús y el resto de líneas que prestan servicio a los campus universitarios".

El dispositivo permite mejorar las conexiones con el Campus de Espinardo, la Universidad Católica (en Guadalupe) y el Campus de Ciencias de la Salud (en El Palmar) al incorporar servicios adaptados a los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

Rebotes en Los Cubos

Con este objetivo, Tranvía de Murcia pone en servicio el 100 por 100 de su flota operativa y realiza rebotes en la plaza de Los Cubos para mejorar las frecuencias de paso en dirección a las universidades.

Mediante estos rebotes, determinados convoyes se reincorporan antes al sentido Universidades y refuerzan el tramo que concentra una mayor demanda durante las horas punta.

En los días laborables lectivos, el servicio principal cuenta con 96 expediciones diarias, frente a las 61 que estaban operativas en agosto, lo que supone un incremento del 57 por ciento. A ellas, se suman las 42 expediciones del servicio lanzadera, con las que se alcanza un total de 138 expediciones al día en el servicio de tranvía.

Y este refuerzo reduce a la mitad el tiempo de espera durante la hora punta de la mañana. Así, entre las 7:30 y las 9:00 horas, la frecuencia pasa de los 16 minutos del periodo estival a 8 minutos. Asimismo, entre las 13:00 y las 15:00 horas, los tranvías circulan cada 9 minutos, frente a los 15 minutos de agosto.

Cambios en la línea 39

La línea 39 ofrece en total 120 salidas diarias a través de sus tres recorridos hacia el campus de Espinardo. En cuanto a la línea 39A conecta la estación de ferrocarril con el campus a través de Gran Vía, Ronda Norte y Espinardo, con salidas cada 20 minutos. Desde Murcia circula entre las 7:20 y las 20:40 horas, mientras que desde el Campus de Espinardo lo hace entre las 8:15 y las 21:35 horas.

Por su parte, la línea 39B conecta el barrio de Infante Juan Manuel con el campus por la autovía mediante 20 salidas diarias, mientras que la 39C parte de la plaza de la Cruz Roja y ofrece otras 18 salidas a través de Gran Vía, Ronda Norte y la autovía.

Servicios directos con la UCAM

Y también desde esta semana se refuerzan las conexiones entre Murcia y la Universidad Católica (UCAM) durante los días lectivos, con cuatro servicios directos de la línea 44. Las salidas hacia la UCAM se realizan a las 7:30 y a las 8:10 horas, mientras que los servicios de regreso hacia Murcia parten del campus a las 14:00 y a las 14:30 horas.

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Estos servicios directos complementan al resto de líneas que prestan servicio y cuentan con parada en el campus de los Jerónimos.