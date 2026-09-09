Estas son las actividades de la Feria de Murcia que el Ayuntamiento suspende hoy por la alerta naranja

El Ayuntamiento de Murcia ha activado este miércoles su dispositivo de coordinación ante el aviso naranja por lluvias y tormentas emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que permanecerá vigente entre las 14.00 y las 00.00 horas.

El Comité de Emergencias se ha reunido durante la mañana para analizar la evolución prevista del episodio meteorológico y coordinar la respuesta de los distintos servicios municipales ante posibles incidencias.

Como medida preventiva, el Consistorio ha decidido suspender varias actividades de la Feria de Murcia previstas para este miércoles. Entre ellas se encuentran ‘Un río de cine’, programado para esta noche; ‘Sácame a bailar’, en la Plaza de la Paja; y la Ludoferia, instalada en el Jardín Chino.

El Ayuntamiento mantendrá durante toda la jornada el seguimiento de la situación meteorológica y comunicará cualquier modificación que pueda afectar tanto a la programación de la Feria como al funcionamiento de los servicios municipales.

Protección Civil, Bomberos y Policía Local permanecerán movilizados y en contacto permanente, junto con otros departamentos como Parques y Jardines y Limpieza Viaria, con el objetivo de intervenir con rapidez en caso de que las lluvias provoquen problemas en la ciudad.

Asimismo, ha recomendado a los ciudadanos consultar únicamente los canales oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, especialmente durante las horas en las que permanezca activo el aviso naranja.

De momento, tras las actividades canceladas, el programa de la Feria para hoy queda así:

Todas las actividades de la Feria para hoy, a continuación.

Las actividades de la Feria de Septiembre de Murcia este miércoles

10.45h. Moros y Cristianos. Visita a la residencia de mayores de San Basilio.

18h. Día del Niño. Hasta las 22 horas. Descuento del 50 % sobre el precio habitual. Recinto Atracciones la FICA.

18h. Moros y Cristianos. Concurso de dibujo. Entrega de premios el día 10 de septiembre. Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. Gran Vía Escultor Salzillo.

18h. Moros y Cristianos. Taller Medieval para niños. Campamento Medieval.

18h. Moros y Cristianos. Charla Coloquio “Assido, conoce nuestra historia”. Campamento Medieval.

18h. Rutas temáticas. El latido comercial de Murcia: 760 años de historia, mercado y fiestas. Información y reserva: 30 plazas. www.turismoregiondemurcia.es.

18.30h. Moros y Cristianos. Exhibición de Tiro con arco. Campamento Medieval.

19h. Día del Cooperante. Exhibición del documental de Azul en Acción “El milagro de ver. La luz de otros ojos”. HUB audiovisual. Cuartel de Artillería.

19h. Moros y Cristianos. Ajedrez sin barreras. En colaboración con ONCE. Campamento Medieval.

19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.

20h. Moros y Cristianos. Exhibición “Esgrima Medieval”. Campamento Medieval.

20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20h. Cata de Cafés Salzillo. 30 plazas. Acceso gratuito previa invitación www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20.30h. La Terraza de la Feria. Acción FINI. Terraza de Los Molinos.

21h. Teatro en Feria. “La Ratonera” de Agatha Christie. Venta de entradas en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

21h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Zaraíche. Huertos del Malecón.

21h. Lemon Pop. Concierto de Bang! Terraza de los Molinos.

22h. Cata de Salazones y anchoas Matías López. 30 plazas. Acceso gratuito previa invitación www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

22h. Concierto “Voces de España”. Huertos del Malecón.