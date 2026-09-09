Regresa el Día del Monte Limpio por la romería de la Fuensanta

Regresa un año más el Día del Monte Limpio con el objetivo de concienciar sobre la importancia de proteger la naturaleza en una jornada de afluencia masiva por la romería de la Virgen de la Fuensanta, que pone fin a la Feria de Murcia 2026 y se celebrará el próximo 15 de septiembre.

Con esta iniciativa, se instalarán puntos informativos en el recorrido de la romería y se desplegará una carpa informativa en la rotonda de la avenida de la Región Murciana con la Costera Sur de Algezares en la que se distribuirán entre los asistentes bolsas biodegradables para la recogida de residuos, elaboradas a partir de piel de patata, biodegradables y biocompostables.

En las últimas ediciones del Día Monte Limpio, se han recogido una media de 23.500 kilos de residuos, en una jornada con una participación media de más de 800.000 personas.

"La Romería de la Virgen de la Fuensanta es una jornada muy especial para Murcia, que reúne a miles de personas, y tenemos que ser especialmente responsables con el medio ambiente", expresó el concejal de Medio Ambiente, Antonio Navarro, este miércoles durante la presentación de la iniciativa.

Los embajadores de esta edición para apoyar esta iniciativa son el equipo murciano Aramidas Canyon Team, integrado por Juan González y José Miguel Blaya, presentes en rueda de prensa, además de por Raúl Gonzalo Ruiz, Mario García, Antonio Valero, Eloy Vidal y Héctor Puente, todos ellos técnicos deportivos en varias especialidades (Barrancos, Media Montaña y Espeleología).

En 2025, se adentraron en los barrancos ocultos de la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, abriendo rutas a machete en el corazón de la selva durante cuatro semanas de expedición y descubriendo seis nuevos barrancos en un entorno virgen y sin accesos previos, donde su hito técnico principal fue la cascada de Ilachi, con una caída vertical de 420 metros, montando cabeceras muy técnicas en roca volcánica, gestionando grandes caudales acuáticos en un ambiente de altísima humedad y aplicando técnicas avanzadas de descenso de barrancos.

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La elección de este equipo "responde a su estrecha vinculación con la naturaleza y al conocimiento directo de algunos de los entornos naturales más exigentes y de mayor valor ambiental. Su experiencia en actividades de montaña y exploración les convierte en referentes para trasladar un mensaje de respeto, responsabilidad y conservación de los espacios naturales", destacan desde el Ayuntamiento.