La primera Oakberry de la Región prepara su estreno oficial en Murcia y promete una inauguración con sorpresas: ya hay fecha

Quien haya pasado en las últimas semanas por la avenida Alfonso X El Sabio ya se habrá fijado en ella: la nueva tienda de Oakberry lleva un tiempo funcionando en pleno centro de Murcia, aunque todavía no ha soplado las velas de su inauguración oficial. Eso está a punto de cambiar y la marca ya ha empezado a mover los hilos para convertir ese momento en una auténtica fiesta.

La primera Oakberry de la Región de Murcia

Este local no es uno cualquiera: se trata del primer establecimiento que Oakberry abre en la Región de Murcia, sumándose así a otras ciudades españolas donde ya tiene presencia, como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Ibiza o Mallorca.

Oakberry es, según sus propios datos, la cadena de açaí más grande del mundo, con más de 800 tiendas repartidas en cerca de 50 países gracias a un modelo de expansión basado en franquicias. La marca nació en São Paulo (Brasil) en 2016, de la mano de Georgios Frangulis y Renato Haidar, y desde entonces ha construido su éxito en torno a un producto muy concreto: el açaí, una pequeña baya morada procedente de la selva amazónica.

El açaí que sirve Oakberry es "100% orgánico y se cultiva de forma sostenible en la Amazonía brasileña", explican. Se trata de un alimento rico en antioxidantes, vitaminas B, C y E y minerales, sin grasas trans ni colorantes artificiales, "apto para dietas veganas y también para celíacos e intolerantes a la lactosa". Todo ello ha ayudado a que la marca se haya convertido en "una opción cada vez más popular entre el público joven y deportista", un perfil de cliente al que Oakberry refuerza además con su patrocinio en competiciones como la Fórmula 1, el circuito ATP de tenis o distintos eventos de surf.

Un local con historia debajo de la fachada dorada

La nueva tienda ocupa los bajos de uno de los edificios residenciales más llamativos que se están levantando en el centro de Murcia, actualmente en su fase final de construcción. Su fachada, recubierta de dorado, ya ha llamado la atención de quienes transitan a diario por esta zona, una de las más céntricas y concurridas de la ciudad.

Pero el solar sobre el que se levanta este edificio de lujo tiene también su propia historia: durante décadas fue el emplazamiento de la icónica Casa Zapata, un inmueble que marcó la vida social murciana y cuyo recuerdo todavía perdura entre muchos vecinos de la ciudad.

La fecha ya está marcada en rojo

La compañía ha confirmado ya todos los detalles de su gran apertura en Murcia. Según la invitación enviada por la propia marca, la cita será el 17 de septiembre a las 19.30 horas, en Alfonso X El Sabio, 13. Los organizadores prometen "una tarde llena de açaí, DJ y alguna que otra sorpresa" para dar la bienvenida a los murcianos a su nuevo espacio. Así, ese mismo rincón de Alfonso X se prepara para escribir una nueva página, esta vez con sabor a açaí.