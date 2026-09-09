Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: consulta la programación de actividades de este miércoles

Este miércoles se celebra el Día del Niño en la Feria de Septiembre de Murcia, lo que supone un 50% de descuento sobre el precio habitual en el recinto de atracciones de La Fica, desde las 18.00 hasta las 22.00 horas.

Además, este 9 de septiembre se celebran otros actos como una proyección de cine junto al río Segura, diversas exhibiciones de Moros y Cristianos, conciertos, exposiciones y rutas temáticas.

Todas las actividades de la Feria para hoy, a continuación.

Las actividades de la Feria de Septiembre de Murcia este miércoles

10.45h. Moros y Cristianos. Visita a la residencia de mayores de San Basilio.

18h. Día del Niño. Hasta las 22 horas. Descuento del 50 % sobre el precio habitual. Recinto Atracciones la FICA.

18h. Moros y Cristianos. Concurso de dibujo. Entrega de premios el día 10 de septiembre. Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. Gran Vía Escultor Salzillo.

18h. Moros y Cristianos. Taller Medieval para niños. Campamento Medieval.

18h. Moros y Cristianos. Charla Coloquio “Assido, conoce nuestra historia”. Campamento Medieval.

18h. Rutas temáticas. El latido comercial de Murcia: 760 años de historia, mercado y fiestas. Información y reserva: 30 plazas. www.turismoregiondemurcia.es.

18 a 22h. Zona infantil con ludoferia. Jardín Chino.

18.30h. Moros y Cristianos. Exhibición de Tiro con arco. Campamento Medieval.

19h. Día del Cooperante. Exhibición del documental de Azul en Acción “El milagro de ver. La luz de otros ojos”. HUB audiovisual. Cuartel de Artillería.

19h. Moros y Cristianos. Ajedrez sin barreras. En colaboración con ONCE. Campamento Medieval.

19h. Sácame a bailar. Actuación del grupo “Amaranto”. Espacio dedicado a bailes en pareja de nuestros mayores: boleros, pasodobles, etc. Plaza de la Paja (Escultor González Moreno)

19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.

20h. Moros y Cristianos. Exhibición “Esgrima Medieval”. Campamento Medieval.

20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20h. Cata de Cafés Salzillo. 30 plazas. Acceso gratuito previa invitación www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20.30h. La Terraza de la Feria. Acción FINI. Terraza de Los Molinos.

21h. Teatro en Feria. “La Ratonera” de Agatha Christie. Venta de entradas en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

21h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Zaraíche. Huertos del Malecón.

21h. Un río de cine. Proyección de la película “Pocahontas”. Río Segura, junto a la Pasarela Manterola.

21h. Lemon Pop. Concierto de Bang! Terraza de los Molinos.

22h. Cata de Salazones y anchoas Matías López. 30 plazas. Acceso gratuito previa invitación www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

22h. Concierto “Voces de España”. Huertos del Malecón.

22h. Moros y Cristianos. Procesión del Pan. Kábila Aben Mardénix; el Rey Lobo Campamento Medieval.