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Feria de Septiembre

Atracciones a mitad de precio: la Fica celebra el Día del Niño

Los descuentos estarán vigentes hasta las 22.00 horas

Montaje de las casi 60 atracciones que poblarán el recinto ferial de La Fica.

Montaje de las casi 60 atracciones que poblarán el recinto ferial de La Fica. / Juan Carlos Caval

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

La Fica celebra el Día del Niño este 9 de septiembre con descuentos en todas sus atracciones, 59 en total, a las que se suman 38 casetas de juegos y más de 50 puestos de alimentación entre dulce y salado, con los que la cifra total se eleva a 150 instalaciones.

Para conmemorar esta celebración, los más pequeños podrán subir por la mitad del precio habitual a las 35 atracciones infantiles, mientras que las 24 atracciones para adultos también ofrecerán precios reducidos. Todos estos descuentos estarán vigentes hasta las 22.00 horas.

Entre las propuestas que pueblan el recinto ferial, destaca el regreso del Ratón Vacilón, el túnel de terror y las sillas a 40 metros de altura con The Limit. Y, como nueva incorporación, se encuentra la atracción infantil llamada Colgadito.

Aunque las novedades no desplazan a las clásicas atracciones, como son la noria, la montaña rusa y los coches de choque, que también están presentes en el recinto.

Además del Día del Niño, se celebrará, al igual que el año pasado, el Día TEA, que tendrá lugar el martes 8 de septiembre. Durante esa jornada, las atracciones adaptarán su funcionamiento al reducir al máximo los estímulos sonoros para facilitar el disfrute de las personas con sensibilidad sensorial.

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Y, en esta línea, destaca también otra de las novedades de esta edición: la adaptación del recinto para personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) de lunes a jueves en horario de 18 a 21 horas.

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