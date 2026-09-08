Estas son las calles que estarán cortadas hoy en Murcia y los cambios en los autobuses por Moros y Cristianos

Los actos de Moros y Cristianos provocarán durante esta semana diferentes cortes de tráfico y cambios en el servicio de autobuses urbanos de Murcia. Las afecciones se producirán este martes 8 de septiembre y continuarán el jueves 10 y el viernes 11, coincidiendo con los distintos desfiles previstos en el centro de la ciudad.

La primera de las incidencias tendrá lugar este martes con motivo del pasacalles de cargos festeros, cuyo recorrido discurrirá por algunas de las principales calles del casco urbano entre las 22.00 y las 23.30 horas.

El desfile partirá de la plaza del Cardenal Belluga y continuará por San Patricio, Tomás Maestre, plaza Martínez Tornel, Plano de San Francisco y Gaspar de la Peña, para finalizar en el Campamento Medieval.

Con motivo del recorrido, la Policía Local ha previsto diferentes cortes y restricciones de tráfico en puntos como plaza Fuensanta, Gran Vía-Freniería, la bajada de la autovía hacia Pintor Sobejano, el cruce de Cuatro Piedras y el entorno de Teniente Flomesta y el puente Miguel Caballero.

Cambios en los autobuses desde las 20.00 horas

Las restricciones también afectarán este martes al transporte público. El servicio de autobuses de Murcia modificará los recorridos de las líneas que atraviesan Gran Vía, plaza Martínez Tornel y Plano de San Francisco, donde habrá paradas anuladas y otras alternativas.

Los cambios comenzarán este martes a las 20.00 horas, antes del inicio del pasacalles.

Entre los puntos habilitados como paradas alternativas se encuentran Ronda Norte, plaza Circular, Cajamurcia, Malecón, Cruz Roja, Espinosa, Princesa y Torre de Romo, dependiendo de la línea y del destino.

Las modificaciones afectarán, entre otras, a conexiones con Alcantarilla, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, El Puntal, Campus de Espinardo, Cabezo de Torres, Algezares, Alquerías, El Raal, Beniel, Corvera, Valladolises, Lobosillo, Los Ramos, Beniaján, El Bojar, Rincón de Seca, Casillas, Orilla del Azarbe, Era Alta, San Ginés, La Alberca, El Palmar, Sangonera la Verde, Patiño, Santo Ángel, Javalí Nuevo, Sangonera la Seca y Los Garres.

Nuevas afecciones desde el jueves al sábado

Los desfiles previstos durante los próximos días volverán a alterar el servicio de transporte urbano y la circulación por el centro de Murcia.

Según el aviso difundido por Transporte de Murcia y Pedanías (TMP), los cambios en las líneas comenzarán el jueves 10 de septiembre a las 18.30 horas, con motivo del desfile infantil, el viernes 11 a las 20.30 horas, y el sábado a partir de las 20:00 horas, por el gran desfile

Durante estos periodos volverán a producirse cortes en Gran Vía, plaza Martínez Tornel y Plano de San Francisco, por lo que las líneas afectadas modificarán sus recorridos y utilizarán las paradas alternativas habilitadas mientras permanezcan cerradas al tráfico estas vías.

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Los usuarios que tengan previsto desplazarse en transporte público por el centro durante estos días deberán tener en cuenta los cambios y consultar las paradas alternativas correspondientes a cada línea.