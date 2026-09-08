Más de un siglo de despedidas con bailes en la víspera de la romería que pone fin a la Feria de Murcia

La histórica cuadrilla de Patiño celebra, como desde hace ya más de un siglo, la despedida a la Virgen de la Fuensanta. La cita será el próximo 14 de septiembre, a las 21:30 horas, en la víspera de la romería en la que la Patrona sale de la Catedral de Murcia para regresar a su santuario en Algezares, con la que se escribe el punto final de la Feria de Septiembre.

Como es habitual, los actos comenzarán en la Plaza de la Cruz con una muestra de bailes tradicionales y continuarán en el Altar Mayor de la Catedral, donde la Cuadrilla volverá a rendir homenaje a la Virgen gracias a la autorización del Cabildo Catedralicio. Además, la Cuadrilla será la encargada de acompañar a la Virgen durante la Romería.

Esta tradición, documentada ya en un acta de la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño de 1913, se ha mantenido de forma ininterrumpida durante más de un siglo. Y el concejal de Cultura, Diego Avilés, destacó durante la presentación del evento la importancia de preservar estas manifestaciones culturales que forman parte de la identidad murciana.

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Avilés también reconoció la labor de la Hermandad y de la Cuadrilla de Patiño, conocida como 'la Cuadrilla de la Huerta', por mantener vivo este legado generación tras generación.