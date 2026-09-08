Reúnen 4.500 firmas para frenar la zona azul en el barrio de El Carmen

Los vecinos de El Carmen vuelven a la carga. Aunque ya han conseguido frenar la implantación de la zona azul, continúan con la recogida de firmas, con el objetivo de llegar a las 5.000, para 'blindar' el barrio ante posibles expansiones de las zonas de estacionamiento regulado en el municipio de Murcia.

Además, la asociación vecinal Mi barrio de El Carmen vuelve a convocar a la ciudadanía murciana en una concentración para pedir más limpieza y seguridad. A toda la ciudadanía murciana porque, según indican en el vídeo difundido en redes sociales a modo de comunicado, se trata de problemas generalizados en el municipio.

La concentración está programada para el próximo viernes, 25 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, frente al mercado de abastos del barrio, ubicado en la calle Alameda de Capuchinos. Durante el recorrido, se realizarán paradas frente a Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento, porque "no vamos a perdonar a nadie", indicó a La Opinión José Soler, presidente de la asociación vecinal.

"No terminaron de pintar"

Respecto a las plazas de aparcamiento de pago, el Ayuntamiento amplió las zonas de estacionamiento regulado en el municipio en el marco de la nueva ordenanza del servicio de estacionamiento regulado (SER), antes llamada ORA, que entró en vigor en el municipio el pasado julio.

Durante el verano, barrios como El Carmen, Vistalegre y La Flota recibieron la 'visita' de operarios municipales que comenzaron a pintar las plazas de pago y a instalar nuevos parquímetros, junto con carteles en los que se informaba que estos nuevos dispositivos comenzarían a funcionar a partir del 1 de septiembre.

Sin embargo, según relató José Soler, cuando llegaron al barrio dos nuevos parquímetros, la ciudadanía comenzó a quejarse y movilizarse. Fue entonces cuando la asociación vecinal inició la recogida de firmas, y "no terminaron de pintar" las nuevas plazas de pago en el barrio.

La asociación ya ha recogido más de 4.500 firmas, detalló Soler, aunque la campaña continúa hasta el día 20, y la previsión es concluir con unas 5.000.

Además, Soler criticó la puesta en marcha de la nueva zona azul en El Infante: "Da pena verlo", aseguró, pues, desde que las plazas son de pago, "está todo vacío". "No sé si terminarán por pasar por el aro", agregó, pero "un trabajador no puede permitirse pagar zona azul y estar saliendo a cambiar el coche" de lugar.

Recorrido completo

Por otro lado, la concentración vecinal del 25 de septiembre se convoca para pedir más seguridad y un refuerzo en el servicio de limpieza. "Murcia está cada vez peor", aseguró Soler, quien indicó que "la inseguridad es insoportable", pues "entran a robar a los comercios" y "la gente mayor tiene miedo de salir".

Además, la asociación lamenta que el servicio de recogida de basura es insuficiente y que se están viendo muchas ratas y cucarachas en el barrio. A ello, se suman "la prostitución y la droga" y que hay muchas personas viviendo en la calle, agregó el presidente de la asociación vecinal.

Aunque, para Jose Soler, son problemas que se extienden más allá del barrio de El Carmen, por lo que la asociación vecinal está contactando con otras entidades y distribuyendo carteles informativos por otros barrios y pedanías para "moverlo por otras zonas".

Cabe recordar que unos 400 vecinos del Carmen ya salieron a las calles a finales de mayo, con los mismos reclamos. Pero en esta ocasión "esperamos que sea más grande", indicó Soler.

La concentración partirá desde Alameda de Capuchinos y pasará por el paseo Marqués de Corvera, la plaza González Conde, las calles Floridablanca, Caballero, Cartagena, Juan Antonio Hernández del Águila, Alameda de Colón y Princesa, hasta llegar y cruzar el Puente Viejo.

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Una vez pasado el río, se continuará hacia el paseo Teniente Flomesta para hacer una aparada frente a Delegación de Gobierno y se dará media vuelta para concluir el recorrido en Glorieta de España, a las puertas del Ayuntamiento de Murcia.