Un nuevo hundimiento en Miguel Indurain pone en duda la fecha de apertura al tráfico

El PSOE denuncia un nuevo colapso en la avenida Miguel Indurain que podría prolongar las obras y supone un coste extraordinario de 1,5 millones de euros para Aguas de Murcia. Aunque fuentes del Ayuntamiento aseguraron a La Opinión que este "contratiempo" "no tiene que suponer un retraso".

Además, desde Aguas de Murcia matizaron que esta incidencia no se informó públicamente porque "se pudo encajar en el plan de trabajo" y confían en que no suponga un retraso, pues "la incidencia no ha tenido relevancia como para ello, está dentro de una de las fases de rehabilitación del colector y dentro del área inicial de obra, y no se ha ampliado el tramo cerrado de las obras"

Eso sí, "hay que estar muy atentos a las lluvias que se pueden producir en otoño", agregaron desde Aguas de Murcia, pues el periodo de precipitaciones dificulta los trabajos e incluso provocar parones.

Nueve meses cerrado

El incidente, señalan los socialistas en un comunicado, ocurrió el pasado 23 de julio, tras las lluvias registradas en el municipio, aunque el Ayuntamiento no informó públicamente de lo sucedido ni explicó cómo afectará a los plazos previstos para que la vía vuelva a estar abierta al tráfico.

"Los vecinos llevan meses alterando sus desplazamientos diarios y ahora sabemos que puede haber nuevos retrasos. Lo mínimo que merecen es información y transparencia", indicó el edil del PSOE, Andrés Guerrero.

En concreto, los vecinos de Murcia llevan nueve meses sin poder emplear la avenida Miguel Indurain desde que sufrió el hundimiento de un colector subterráneo en diciembre del año pasado, en el tramo comprendido entre la rotonda Homenaje a los Poetas y la rotonda de la avenida del Rocío.

Debido a la profundidad y a la complejidad de la avería, desde un primer momento se preveían trabajos de reparación que iban a requerir de varios meses para su ejecución, y la primera fecha que se ofreció para el restablecimiento del tráfico fue mediados de junio. Después, las lluvias registradas en abril retrasaron la fecha de apertura al tráfico al mes de septiembre.

Más tarde, se volvió a retrasar la fecha de apertura hasta noviembre, pues el Ayuntamiento y Aguas de Murcia anunciaron que, aprovechando la reparación, iban a rehabilitar por completo el colector e implantar una nueva tubería de impulsión, con una inversión de 8 millones de euros.

Último episodio

Y el 23 de julio, según informan los socialistas, se produjo "un nuevo hundimiento de más de 30 metros entre Atalayas y el Palacio de los Deportes que ha obligado a reconstruir el tramo afectado".

Sobre este incidente, Guerrero advierte que puede prolongar el cierre de una de las principales arterias de Murcia y, con él, se prolongarán también "los desvíos, atascos y problemas de movilidad que vecinos, comerciantes y usuarios llevan meses soportando".

Según Guerrero, el nuevo hundimiento supone además un coste extraordinario cercano al millón y medio de euros para Aguas de Murcia, una cuestión que fue abordada este martes en el Consejo de Administración de Emuasa, junto al presupuesto de la empresa para 2027.

En este sentido, el edil socialista explicó que el PSOE votó a favor de este presupuesto, aunque tanto él como Carmen Fructuoso, ambos consejeros de Aguas de Murcia, dejaron constancia de que "parte de un escenario excesivamente optimista teniendo en cuenta el aumento de los costes provocados por este nuevo colapso y los problemas que pueden seguir generando unas infraestructuras envejecidas y con déficits importantes de mantenimiento".

"Un servicio público básico"

"Esto no es solo un problema técnico. Hablamos de infraestructuras esenciales para prestar un servicio público básico, que necesitan conservación, planificación y recursos suficientes. Cuando fallan, las consecuencias las sufren directamente los vecinos: más dinero para reparaciones, más tiempo con una avenida cerrada, más tráfico y más dificultades para llegar al trabajo, a casa o al colegio, además de la incertidumbre sobre cuándo se recuperará la normalidad", señaló Guerrero.

Además, el edil del PSOE recordó que el colector central de Miguel Induráin fue ejecutado por la Comunidad Autónoma sobre terrenos arenosos, circunstancia que debía haberse tenido en cuenta tanto en su construcción como en su posterior conservación.

Para el Grupo Socialista, "este nuevo colapso obliga a despejar dudas sobre el estado general de la infraestructura y sobre las inspecciones y actuaciones de mantenimiento realizadas durante estos años".

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Y esta situación "preocupa especialmente ante la posible llegada de episodios de lluvias intensas en los próximos meses", agregan desde el PSOE. Al este respecto, Guerrero destacó la importancia de revisar de forma integral el colector, reforzar la vigilancia de los tramos más sensibles y contar con garantías técnicas sobre el estado del resto de la infraestructura.