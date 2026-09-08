Moros y Cristianos desfilan separados por primera vez

Moros y Cristianos dispararon anoche el pistoletazo de salida de sus festejos, enmarcados en la Feria de Murcia, que este año llegan con varias novedades. Y una de estas novedades se hizo patente al inicio del pasacalles de bienvenida a la fiesta, en el que ambos bandos partieron, por primera vez, desde puntos separados.

El bando Cristiano aguardaba a las 19:15 horas junto a la escultura del Rey Alfonso X en la Gran Vía, mientras que el bando Moro hacía lo propio desde la escultura de Abderramán II sita en la plaza de la Cruz Roja.

Aunque ambos cortejos confluyeron en la plaza de Santo Domingo y, como es habitual, desfilaron juntos hacia la plaza del Cardenal Belluga, donde, también por primera vez, tuvo lugar la lectura del pregón, a cargo de la periodista Encarna Talavera.

Sin embargo, Encarna Talavera no pregonó sola los festejos, pues subieron con ella al escenario unos 'invitados' cruciales para ayudar a "dar a conocer la historia de Moros y Cristianos a través de sus personajes", indicó la periodista y pregonera a La Opinión.

Con este objetivo, Talavera entabló un diálogo con Abderramán II, el infante Alfonso e Ibn Hud, quienes contestaban a la pregonera a través de una voz en off y, así, pasado y presente se fusionaron para mostrar que la historia de Murcia sigue viva en sus calles, en su patrimonio, en sus tradiciones y, sobre todo, en quienes mantienen la fiesta generación tras generación.

"Aquí la historia no duerme entre vitrinas, aquí sale a la calle, se viste de fiesta, se sienta en nuestra mesa y se comparte con quien quiera vivirla", sintetizó Talavera la esencia de Moros y Cristianos.

El acto estuvo amenizado por la Coral Discantus y la Agrupación Musical Las Musas de Guadalupe, y concluyó con la inauguración del campamento medieval, situado en el aparcamiento disuasorio del Malecón.

Una vez inaugurada la fiesta, Moros y Cristianos desplegarán varios desfiles por la ciudad, entre ellos el pasacalles infantil del día 10 y el gran desfile del día 12, evento con el que la Federación pondrá el broche de oro a sus festejos en esta edición de la Feria de Murcia.

Pregón completo

ENCARNA

Dicen que dicen que era, hace más de mil años un pantanoso valle atravesado por un caudaloso río, y allí un cruce de caminos. Dicen que a él llegaron desde la lejana Arabia, colonos que encauzaron las aguas y cultivaron sus fértiles tierras. Y dicen, que un emir cordobés fundo allí una medina a la que se llamo Mursiya..Y dicen, que la imagen del paraíso en la tierra envolvía a Mursiya..Dicen que dicen que así fue, hace más de mil años..

Encarna mira al suelo y pregunta: ¿Y eso que se ha caído?

Se dirige al suelo y recoge la Estrella Tartésica: ¿Y esto qué es?

ABDERRAMÁN II

La estrella símbolo de mi familia. La estrella tartésica

ENCARNA

Un momento, ¿quién eres?

ABDERRAMÁN II

Fui el hombre que convirtió una Murcia de agua y huertas en futuro, cuando aún solo era un sueño. Soy Abderramán II. El que impulsó el nacimiento de la Murcia Andalusí

ENCARNA

O sea, ¿estoy hablando con una persona que vivió en Murcia hace 1201 años?

ABDERRAMÁN II

Llamarme persona es quedarse muy corto. Hablas con el emir que escribió una página decisiva en la historia de Murcia.

ENCARNA

¿Qué página escribió usted, señor emir, concretamente?

ABDERRAMÁN II

La página en la que comenzó a escribirse la Murcia que hoy conocéis. No encontré una gran ciudad...encontré un sueño. Un rio que daba vida a una tierra fértil y un horizonte donde levantar Medina Mursiya.

ENCARNA

Pues déjame contarte como es tu Mursiya, tu Murcia doce siglos después:

La semilla que plantaste es hoy una ciudad abierta, moderna, universitaria, emprendedora y orgullosa de sus raíces.

Una Murcia que sigue creciendo sin olvidar de dónde viene. Una tierra donde el agua continúa dando vida a la huerta y donde la historia no se estudia solo en los libros. También se vive en sus calles.

Cada mes de septiembre miles de murcianos vuelven a encontrarse contigo y lo hacen reviviendo aquel tiempo en el que dos culturas marcaron el destino de esta tierra. Las Fiestas de Moros y Cristianos no enfrentan el pasado: lo honran, lo recuerdan y lo convierten en un puente entre generaciones, porque conocer nuestra historia es la mejor manera de entender quiénes somos.

Pero mire emir, te voy a contar cómo empezó todo, porque las grandes gestas no siempre empiezan en los palacios, a veces empiezan alrededor de una mesa, y eso tampoco ha cambiado tanto con el paso de los siglos.

Corría el año 1981 en la casa de Galicia, en la Calle Aurora en la espalda del teatro Romea, donde tres amigos compartían una comida, unas risas y un buen plato de marisco.

Se llamaban Antonio Albaladejo, Juan José Capel y Antonio Vallelado.

Entre conversación y conversación nació una idea que parecía imposible, ¿y si Murcia tuviera una fiesta de Moros y Cristianos que hiciera justicia a su historia?

Las ilusiones eran muchas, pero el dinero muy poco. Y entonces ocurrió uno de esos gestos que solo entienden quienes quieren creer de verdad en un sueño.

Antonio Albaladejo tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de estas fiestas, el dinero que había ahorrado para construir una piscina en su casa lo puso sobre la mesa para hacer realidad aquel proyecto. Eso sí, cuando su mujer descubrió que la piscina había desaparecido para convertirse en una fiesta, dicen que dicen que la bronca fue digna de pasar a la historia.

Pero el tiempo que suele poner las cosas en su sitio, acabó regalándole las dos cosas, años después llegó la piscina, pero mucho antes nació una de las fiestas más queridas en Murcia, y que hoy es fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Porque hay sueños que refrescan el calor del verano y hay otros que refrescan el alma de una ciudad durante generaciones.

ABDERRAMÁN II

¿Y qué fue de los baños árabes? FIN MÚSICA ¿siguen los murcianos buscando en ellos el descanso del cuerpo y del alma?

ENCARNA

Los baños, emir, se los llevó el paso del tiempo como tantas otras cosas, pero tu huella y la de las generaciones venideras, siguen vivos debajo del suelo que pisamos, y hoy en día, cada vez más, nuestras instituciones se esfuerzan para sacarlas a la luz y ponerlas en valor, como en el yacimiento de San Esteban donde duerme una parte de aquella Murcia Andalusí que nació tras tu impulso: el Arrabal de la Arrixaca, con sus calles, sus casas, sus patios y el ingenio de un pueblo que hizo del agua su mayor riqueza. Y hoy sigue revelándonos cómo era la vida de Murcia en tu tiempo, emir. Porque a cada paso que damos por Murcia, podemos valorar nuestra historia viva,

solo hay que acercase al centro de visitantes de Medina Mursiya o Monteagudo, para comprobar la gloria de nuestro pasado, hoy tan presente.

La muralla continúa abrazando Murcia, asoma en Santa Eulalia, Verónicas, en el aparcamiento de la Glorieta, en la calle Sagasta e incluso forma parte de viviendas y comercios recordándonos que la historia no desaparece, simplemente aprende a convivir con el presente.

Escuchad el latido que duerme bajo nuestros pasos, porque la tierra también tiene memoria. Mirad el suelo que pisamos, porque las entrañas del arrabal de San Esteban acaban de revelar un secreto extraordinario: la huella real de un dromedario andalusí. Un animal majestuoso que trajo en sus lomos las riquezas de Oriente, el misticismo del desierto y el orgullo de un reino indomable.

Es una prueba viva que hoy emerge del olvido para gritarle al mundo que Mursiya no fue una ciudad cualquiera, sino un cruce eterno de imperios, de culturas y de leyendas grandiosas.

Y aunque muchas acequias hoy ya no se vean, siguen alimentando el corazón de nuestra huerta.

ABDERRAMÁN II

Todo cuanto cuentas me causa orgullo, pregonera…..pero ojalá los murcianos y los visitantes de hoy pudieran pasear por la Medina Mursiya que yo mande construir. Recorrer sus calles, escuchar el murmullo de sus zocos y contemplar la ciudad que un día soñé junto al río Thader.

ENCARNA

¿Sabes una cosa, emir?

Durante siglos, los murcianos hemos caminado sobre tu ciudad sin ser del todo conscientes del tesoro que guardábamos bajo nuestros pies.

Pero Murcia ha decidido volver la vista a sus orígenes.

Ha querido abrir una ventana al pasado para que nuestros hijos, nuestros nietos y quienes nos visiten puedan recorrer la Medina Mursiya que tú soñaste, comprender cómo nació esta ciudad y descubrir que nuestra historia no empezó ayer, sino hace más de mil doscientos años.

Muy pronto podrán pasear entre tus murallas, contemplar los restos de aquella medina, escuchar las voces de sus habitantes y sentir, casi como si viajaran en el tiempo, cómo era la vida en la Murcia que fundaste.

Empieza un corazón a latir

ENCARNA

Oigo un latido, ¿será el latido del agua de las acequias que son las arterias de ese corazón de la huerta?

INFANTE ALFONSO

Te equivocas pregonera, es mi corazón. Porque, aunque mi cuerpo reposa en Sevilla, mi corazón eligió quedarse para siempre en Murcia.

ENCARNA

El infante Alfonso

INFANTE ALFONSO

Efectivamente, pregonera. Soy el Infante Alfonso, hijo del rey Fernando III.

Años después el mundo me conocería como Alfonso X el Sabio.

Llegué a estas tierras siendo apenas un infante y aquí comenzó a escribirse una nueva etapa en la historia de Murcia. Bajo mi estandarte, el Reino de Murcia pasó a formar parte de la Corona de Castilla.

Pero pronto comprendí que una ciudad no se hace grande solo con conquistas. Se hace grande cuando se protege a su gente, se impulsa el conocimiento y se siembra prosperidad.

ENCARNA

¿Qué te conquistó de esta ciudad, infante?

INFANTE ALFONSO

Murcia conquistó mi corazón. Entre sus calles, sus huertas y la devoción de sus gentes encontré la inspiración para componer algunas de mis Cantigas de Santa María, aquellas que nacieron como un canto de fe y de gratitud.

Y porque creía en el futuro de esta tierra, concedí a Murcia el privilegio de celebrar una feria anual, un acontecimiento que llenó sus calles de mercaderes, artesanos y viajeros llegados de todos los rincones, convirtiéndola en un lugar de encuentro, de intercambio y de progreso. Pero no solo eso Encarna, fui el propulsor de la creación y fortalecimiento del Concejo de Murcia, otorgando a la ciudad un gobierno propio y una organización municipal estable.

Por eso quise a Murcia como parte de mí… tanto, que cuando mi vida llegó a su fin, mi cuerpo descansó en Sevilla, pero mi corazón eligió quedarse para siempre entre los murcianos.

ENCARNA

Infante, si pudieras contemplar la Murcia de hoy apenas la reconocerías, aquella ciudad que conociste ha crecido hasta convertirse en una de las grandes capitales de España, somos la 7ª ciudad más poblada del país, con alrededor de medio millón de habitantes, pero hay algo que permanece intacto. Murcia sigue siendo una tierra de encuentro y cada septiembre infante, tu legado vuelve a cobrar vida.

INFANTE ALFONSO

Mi legado, ¿cómo?

ENTRA CORO EN SOTO VOCCE: “CANTIGA 100”

(1º est-2º est + bordón- 3º letra- 4º est +bordón-5º letra -6º canon)

ENCARNA

Cada año vuelves a cabalgar por las calles de Murcia, junto a tu virgen de la Arrixaca, en la semana de esa Feria que concediste como privilegio a los Murcianos, y que aun seguimos conmemorando. Y un festero tiene el inmenso honor de encarnar tu figura y de recordar a todos que formas parte de la historia de esta tierra.

El Gran Desfile de Moros y Cristianos, entre marchas moras y cristianas, estandartes, espectáculos y emoción, vuelve a recorrer la Ciudad que ayudaste a escribir. Pero hubo un año en el que el destino quiso poner a prueba la fiesta y el que había sido elegido para representarte no pudo desfilar y al año siguiente ocurrió algo extraordinario, Murcia no eligió entre uno y otro, desfilaron dos infantes Alfonso, el que debía representarte aquel año y el que el destino había privado de vivir su momento.

NO compartieron el personaje, compartieron el honor.

Y sin saberlo dieron la mayor lección que podían ofrecer, porque entendieron que la grandeza no consiste en ocupar un lugar, sino en saber hacer sitio al otro.

Eso, querido Alfonso, también es tu legado. La convivencia que sembraste hace siglos sigue viva en el corazón de nuestros festeros y de los murcianos y murcianas.

La Fiesta de Moros y Cristianos no se sostienen sobre la rivalidad, sino sobre el respeto, la generosidad y el orgullo compartido de ser y de pertenecer a una misma tierra, y ese es quizá el mayor triunfo de tu historia.

ENTRA CORO CON LETRA “CANTIGA 100 a canon”

ENCARNA

Queridos festeros y festeras, como sabéis una fiesta no puede quedarse solo en los desfiles y sus actos, necesita palabras, emoción y alma.

Y esa alma la puso Juan José Capel cuando escribió las primeras Embajadas: La Fundación de Murcia y la Entrega de Llaves. Dos textos que dieron voz a nuestra historia y que más de cuatro décadas después siguen emocionando al público, gracias al cariño y al compromiso con que la familia Capel desde la Kabila Almorávides de Mursiya las ha custodiado generación tras generación, cediéndoselas para su buen uso a esta Federación.

Porque las tradiciones solo sobreviven cuando hay personas dispuestas a protegerlas.

Y si de personajes imprescindibles hablamos, hay nombres que jamás podrán borrarse de la memoria de estas fiestas. Dicen quienes la conocen que cuando tomaba la palabra en una asamblea, no le hacía falta micrófono. Su voz, su carácter y su pasión llenaban cualquier rincón. Siempre defendiendo estas fiestas con una fuerza contagiosa. Loli Reyes.

Hay otro nombre que merece resonar esta noche en mi pregón y es Ángel Belmonte, porque es mucho más que un festero, fue un extraordinario embajador moro. Un inolvidable rey Ibn Hud, capaz de emocionar con cada palabra y dignificar con su interpretación la historia que cada septiembre revive Murcia.

IBN HUD

¿Quién osa pronunciar el nombre de Ibn Hud en la Ciudad que ame hasta rendirla por vasallaje a los cristianos con tal de no dañarla?

ENCARNA

¿Quién osa interrumpir este pregón?

IBN HUD

No vengo a interrumpirlo pregonera, vengo porque has pronunciado mi nombre. Soy Ibn Hud, ultimo emir de Murcia, goberné estas tierras en tiempos difíciles y luché para que Murcia volviera a ser el corazón de un reino fuerte y respetado en el Al-Ándalus.

ENCARNA

Dime Ibn Hud, ¿cómo era la Murcia que dejaste hace ocho siglos?

IBN HUD

Sus calles olían a azahar, a especias y a pan recién hecho. En sus zocos se mezclaban las voces de mercaderes, artesanos y viajeros, mientras los niños corrían por los arrabales ajenos al paso de la historia.

ENCARNA

Pues Murcia sigue latiendo, Ibn Hud, solo ha cambiado el sonido de sus pasos.

Aquellos mercaderes que recorrían los zocos son hoy nuestros comerciantes, nuestros artesanos, nuestros hosteleros y ese pequeño comercio que cada mañana levanta la persiana para dar vida a la ciudad.

Siguen existiendo lugares donde Murcia se encuentra alrededor de productos de su tierra, mercados como el de Verónicas, Saavedra Fajardo, Vistabella o el Carmen y esas plazas de abastos que alimentan nuestras pedanías continúan siendo el alma de estos lugares, y como hace ocho siglos los mercados semanales llenan de vida plazas y calles donde el pregón de los vendedores sigue compartiendo con el bullicio de sus gentes.

Los niños...eso no ha cambiado tanto.

Siguen corriendo ajenos al paso de la historia, aunque ahora muchos, lo más adolescentes, llevan un teléfono móvil en la mano y la curiosidad en la pantalla.

Murcia sigue siendo una ciudad alegre, abierta y llena de flores. Basta acercarse a la Plaza de las Flores para comprobar que aquí seguimos reuniéndonos alrededor de una conversación, y a lo que ahora llamamos una marinera y una Estrella de Levante.

Y cuando llega septiembre, la historia vuelve a despertar. El campamento medieval se convierte en el gran punto de encuentro de festeros y visitantes. Las kábilas y mesnadas abren sus puertas con la misma hospitalidad con la que antaño se recibía al viajero, y toman la ciudad, para recordarnos que nuestra historia está más viva que nunca, y que para que cada vez que nos miramos en nuestro reflejo, con orgullo sepamos los murcianos de dónde venimos, para saber hacia dónde nos dirigimos, porque Murcia, 1201 años después, es la mejor tierra del mundo, y el secreto reside en el corazón de todos nosotros..Y ese legado, es del que cuida Moros y Cristianos.

Compartimos, tradición, cultura, historia, pertenencia, y amistad. Las distintas kabilas y mesnadas, ofrecen a sus visitantes, sus inconfundibles “Meaos de loba”, sus “lágrimas de grifo”, “duende”, su “leche de camella”, “agua del desierto”, “jaque mate”, “sangre de moro”, “plis-play” y un sinfín de brebajes.

La Orden de Santiago nos reúne cada año alrededor de una emocionante queimada acompañada del ancestral conjuro gallego y la Kabila Aben Mardenix realiza su tradicional “Procesión del Pan” o “Procesión de los higos” en la cena medieval para agasajar a sus cargos festeros, sin olvidar sus bautizos moros y raptos de niños cristianos, las bodas San Juanistas, organizadas por la Mesnada San Juan de Jerusalén, la diana infantil organizada por los Almorávides y Templarios, su taller de coronas y espadas, la exhibición de esgrima y tiro con arco medieval organizada por la mesnada Caballeros y Damas de la Arrixaca, la ofrenda a Alfonso X el sabio, organizada por la mesnada Infante Juan Manuel, todo ello recordándonos que las tradiciones solo perduran cuando un pueblo decide hacerlas suyas, porque esa es la verdadera grandeza de Murcia, Ibn Hud.

Aquí la historia no duerme entre vitrinas, aquí sale a la calle, se viste de fiesta, se sienta en nuestra mesa y se comparte con quien quiera vivirla.

ENCARNA

Pero ninguna historia se escribe sola. Las Fiestas de Moros y Cristianos son hoy lo que son gracias a cientos de hombres y mujeres que durante más de cuatro décadas han regalado su tiempo, su trabajo y su corazón para hacerlas crecer.

Gracias a ellos, Murcia alcanzó la declaración de fiesta de Interés Turístico Internacional. Un reconocimiento que ya forma parte de la historia de la ciudad y que pertenece a todos los festeros y a Murcia.

Esta noche y con un beso al cielo, no podemos olvidar a quienes lucharon por ese sueño y ya no están para celebrarlo con nosotros, porque en las fiestas nadie se va del todo mientras su nombre siga pronunciándose con cariño y el tiempo siga avanzando.

Hoy, esta gran familia festera está presidida por una mujer Aránzazu Arce, una mujer que ha crecido entre kábilas y mesnadas, festera de cuna que ha vivido estas fiestas desde niña, con un baraje festero de toda una vida dedicada a la fiesta que tanto ama y de la que conoce su esencia, representando en su figura y en la de todo su equipo directivo el relevo generacional de la fiesta.

Con ella llegan nuevas ideas, nuevas miradas, la fuerza de la juventud y la sensibilidad de una visión femenina, que no viene a cambiar la historia de estas fiestas, sino a ayudar a escribir sus próximos capítulos.

Y no deja de ser hermoso que esto ocurra precisamente cuando Murcia tiene por primera vez una alcaldesa. Dos mujeres al frente de dos instituciones diferentes unidas por un mismo propósito: seguir haciendo crecer la ciudad que un día soñaron Abderramán II, el Infante Alfonso e Ibn Hub.

Esta noche también han pregonado conmigo la Coral Discantus a quienes agradezco que hayan puesto la banda sonora a este texto, así como nos acompaña la Banda Musical “Las Musas”, tampoco hubiera sido posible sin la ayuda de José María Lacarcel Frutos (Historiador de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia), Joaquin Lison (Director Teatral de las Embajadas de Moros y Cristianos de Murcia), Ana Muñoz Oñate (Festera del Rey Lobo), nuestra Presidenta de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia (Aránzazu Arce Muñoz) y mi incansable Antonio Liza, como director de este pregón. Gracias

Gracias a mi familia, porque nadie llega solo hasta aquí.

A mi marido por caminar a mi lado y por ilusionarme cada vez que hablamos de estas fiestas.

A mi hija Olivia, por regalarme su ilusión para vivir conmigo esta fiesta. A mis otras hijas María y Claudia que van a ejercer de anfitrionas conmigo.

A mis padres por criarme en la huerta y mostrarme su valor.

Permitidme que mire hacia el norte, donde desde ayer hay un trocito de mi corazón.

Mi hijo no puede acompañarme por estar cumpliendo un sueño.

Antes de marcharse llenó una maleta de ilusión, pero también de un pedacito de esta tierra y entre su equipaje hay una estampita de nuestra Virgen de La Fuensanta, para que le acompañe en ese destino.

A cada uno de vosotros, festeros y festeras, presidentes y presidentas de los grupos festeros, a sus cargos festeros (Abanderadas de la Federación, que con tanto orgullo y honor portáis vuestra fiesta y vuestra tradición festera, Rey Ibn Hud y Favorita, Infante Alfonso y su Dama, festero del año) por abrirme las puertas de vuestra gran familia. Habéis conseguido que este nombramiento dejara de ser un honor para convertirse en una emoción y un sentimiento que llevaré conmigo toda mi vida.

Y ahora os miro a vosotros, a vosotros que habéis cruzado los siglos para acompañarme esta noche.

Abderramán II

Infante Alfonso

Ibn Hud

Mis reyes eternos.

Habéis cruzado doce siglos para recordarnos que Murcia no es solo un lugar en el mapa. Murcia es un sentimiento.

Pero permitidme que esta noche os pida un favor. Haced un hueco entre vosotros, porque hay alguien que también merece estar aquí.

Alguien que amó profundamente esta ciudad.

Alguien que nunca dejó de creer en ella.

Alguien que cada mes de septiembre esperaba este momento con la misma ilusión que un festero: nuestro alcalde eterno.

Hay personas que siempre ocuparán un lugar en el corazón de la ciudad.

Hoy no puede entregar las llaves de Murcia con sus propias manos, pero ¿sabéis una cosa?

Hay voces que el tiempo nunca consigue apagar.

Hay palabras que permanecen para siempre suspendidas entre las piedras de esta ciudad, y estoy convencida de que si ahora guardáramos silencio PARA MUSICA podemos escuchar el eco de esa voz que con orgullo y emoción abría las puertas de Murcia a sus festeros.

Porque hay personas que se marchan y personas que sencillamente se quedan para siempre.

FIN MÚSICA INSTRUMENTAL “ONDAS DO MAR DO VIGO”

SIGUE ENCARNA

Con el orgullo de ser murciana, y ahora festera, quedan pregonadas las Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia, hoy y siempre vuestra pregonera 2026.

¡Viva Moros y Cristianos!

¡Viva Murcia!

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