Cinco pedanías de Murcia renuevan asfaltado con una inyección de más de 640.000 euros

El Ayuntamiento de Murcia destina 640.792 euros para ejecutar trabajos de mantenimiento viario en cinco pedanías. La actuación se desarrollará en vías que soportan un importante volumen de tráfico y, en conjunto, suponen la renovación de más de 4,5 kilómetros de pavimento, equivalente a más de 4 campos de fútbol reglamentarios.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, anunció este martes la adjudicación del contrato de obras que abarca un ámbito de actuación de 31.359 metros cuadrados de superficie.

En concreto, se actuará en un total de 21 calles, carriles, avenidas y caminos de las pedanías de El Palmar, Zarandona, Beniaján, Guadalupe, y Espinardo.

Marco Antonio Fernández, acompañado por los presidentes de las Juntas Municipales, señaló que "son obras que tienen un importante impacto en los vecinos y usuarios de estas pedanías, mejorando estas vías que utilizan cada día en sus desplazamientos para ir al trabajo, al colegio, u otras necesidades".

"El principal objetivo de este proyecto, con un plazo de ejecución de entre uno y dos meses según los casos, es reforzar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y garantizar un adecuado estado de conservación en calles y avenidas con un elevado volumen de tráfico, dando respuesta a las demandas vecinales y a las necesidades detectadas por las Juntas Municipales", agregó el edil de Pedanías.

Actuaciones

La pedanía en la que sea ejecutará la actuación más relevante es El Palmar, donde se renovará el asfalto en más de 12.000 metros cuadrados de la vía pública, correspondientes a ocho calles con gran volumen de tráfico diario: calles Artemisa, Floridablanca, José Francisco Pérez, Clara Campoamor, Bartolomé Bernal Gallego, Afrodita, Poeta Vicente Medina y la avenida de Burgos.

Le sigue Zarandona, donde se renovará el asfalto de la toda la avenida Ingeniero José Alegría, lo que supone mejorar los 9.300 metros cuadrados de superficie y más de 430 metros lineales de esta vía principal de la pedanía.

También en Beniaján se actuará en 6 vías, que suponen una superficie de 4.877 metros cuadrados: Instituto, Edmundo Chacour, Estación, Andrés Segovia, Escuelas y el Carril Meseguera. Y en Espinardo se actuará en las calles Calvario y Mahón, en una superficie de 2.124 metros cuadrados.

Por último, los trabajos en Guadalupe se centrarán en 4 carriles y abarcarán cerca de 2.900 metros cuadrados de superficie. Esta actuación se ejecutará en los carriles Paineta, Gómez, Los Moñinos y Torre de los Martínez.

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En todas estas actuaciones se contempla la retirada de la capa superficial del asfalto actual, nivelar y reparar el firme para eliminar irregularidades, aplicar un nuevo pavimento y renovar la señalización vial.