Primeros 'baches' para el proyecto de urbanización de la estación de El Carmen en Murcia

Primeros 'contratiempos' para el conocido como proyecto de urbanización de la estación de El Carmen. Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra la evaluación del impacto ambiental, documento que resulta "inadmisible", pues el análisis de los efectos de las nuevas infraestructuras resulta "insuficiente" al no tener en cuenta aspectos como la presencia de suelos contaminados.

El plazo para presentar alegaciones contra la iniciativa habría concluido el pasado 28 de agosto, pero se amplió hasta el próximo 17 de septiembre tras las críticas del PSOE, que cuestionó que el proceso participativo se desarrollase en agosto, cuando mucha gente se encuentra de vacaciones.

Y es que se trata de un proyecto urbanístico de gran envergadura, destinado a reordenar los terrenos liberados tras el soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia.

En total, el proyecto afecta a más de 200.000 metros cuadrados y a cerca de 250 parcelas entre solares, viviendas y negocios, de las que más del 15 por ciento pertenecen a propietarios particulares, como señaló el PSOE en su momento.

A la casilla de salida

Aunque el periodo estival no impidió a asociaciones como Ecologistas en Acción presentar alegaciones contra el proyecto, en las que cuestionan que se saque a consulta pública la evaluación ambiental de una iniciativa que se aprobó de forma inicial en 2012.

A este respecto, desde el edil de Urbanismo, Antonio Navarro, detalló a La Opinión que el documento que permanece ahora en exposición pública es "un nuevo proyecto de urbanización, diferente al que se tramitó hace 14 años que comienza ahora con su tramitación", del que "se está llevando a cabo la evaluación de impacto inicial y lo siguiente será la aprobación inicial".

Además, resaltó que supone una "importante transformación" para esta zona de El Carmen, que contará con "una gran infraestructura verde peatonal y ciclable, con más espacio para el peatón y más zonas verdes".

Evaluación de impactos "insuficiente"

Pero el tiempo transcurrido no es el único reclamo de Ecologistas en Acción, que también indica que "el documento ambiental del proyecto no reúne condiciones de calidad suficientes, por lo que el órgano ambiental debe resolver su inadmisión" de acuerdo con la normativa vigente.

Además de no reconocer todos los posibles impactos durante la fase de construcción de las nuevas infraestructuras, no se tiene en cuenta ninguno de los efectos de estas infraestructuras ya en funcionamiento.

Esta situación "es incluso contradictoria con el propio proyecto de urbanización", señalan, pues, por ejemplo, "reconoce la existencia de suelos contaminados y la correspondiente necesidad de abordar su corrección, impacto que el documento ambiental ignora".

Y "tampoco se analizan impactos tan evidentes como la exposición a polvo y partículas y a ruido por parte de la población", agregan desde Ecologistas en Acción en sus alegaciones.

Otras cuestiones

La asociación indica, además, que "la documentación aportada no incluye un estudio acústico", por lo que "no se ha aportado ninguna proyección del ruido futuro, una vez ejecutadas las infraestructuras proyectadas y teniendo en cuenta el aumento previsible del tráfico en el futuro (15-20 años)".

Y este hecho dificulta saber si se cumplen o no los límites máximos establecidos en la Ley del Ruido estatal y en el Decreto autonómico para uso residencial, equipamientos y zonas verdes.

Asimismo, "no se justifica adecuadamente que se haya realizado el preceptivo estudio de patrimonio cultural aprobado por la Consejería correspondiente".

Otra crítica reside en que el documento indica que "el ámbito de estudio se localiza dentro de la llanura de inundación para periodo de retorno de 500 años, según el estudio elaborado por la Confederación Hidrográfica", pero en la figura que acompaña a dicha afirmación el periodo de retorno se establece para los 100 años.

Esta contradicción "incide una vez más en la deficiente calidad de este documento". Y, a ello, se suma que el estudio concluye que "la apertura de nuevas calles y con el soterramiento de las vías (se reduce la cota del terreno en el pasillo) se produce una redistribución del flujo del agua".

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A la vista de lo anterior, para Ecologistas en Acción "resulta absolutamente imprescindible" que el proyecto sea sometido a un estudio de impacto ambiental.