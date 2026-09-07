El medio año carnavalero de Cabezo de Torres ya tiene fecha

El Cabezo calienta motores con el medio año carnavalero, cita que ya tiene fecha en el calendario y cartel anunciador, compuesto en esta ocasión por las dos fotografías ganadoras del concurso que se celebra durante los desfiles de carnaval.

El carnaval en el Cabezo es una de esas "fiestas que se celebran a lo largo de todo el año" y, por ente, terminan por ser "parte de la vida diaria de la pedanía", resaltó durante la presentación del evento el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

Avilés también agradeció el esfuerzo de los grupos de carnaval, que permite a murcianos y visitantes "disfrutar, gratis y de forma participativa, de un trabajo que realizan de forma altruista a lo largo de todo el año", antes de dar paso al presidente de la Asociación de Carnaval de Cabezo de Torres, Pablo Belmonte, encargado de desvelar los detalles del evento.

"Me gusta fotografiar aves, y en el Carnaval hay mucha pluma", indicó uno de los ganadores del certamen de fotografía

Belmonte detalló que el desfile del medio año carnavalero recorrerá las calles del Cabezo el próximo sábado, 26 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, cuando "más de 30 años de carnaval del Cabezo de Torres nos ofrecerán su perspectiva del fin del verano, con mucha alegría y simpatía, porque es un carnaval diferente".

Y, al finalizar, se celebrará una fiesta en el recinto de carnaval "hasta que el cuerpo aguante y quiera", agregó Belmonte. Las entradas estarán a la venta en taquilla el mismo día del evento, a partir de las 10.00 horas, a un precio de 8 euros.

De aves a disfraces

Belmonte también subrayó que la composición del cartel de este año es el resultado de las dos fotografías ganadoras del concurso que se celebra en paralelo a los desfiles del carnaval.

"Me gusta fotografiar aves, y en el Carnaval hay mucha pluma", indicó Juan Jiménez, uno de los ganadores. "Es el único carnaval que fotografío", aseguró Jiménez, porque, según explicó, cuesta ponerse delante de alguien durante un desfile para inmortalizarle. Pero, el del Cabezo, "me anima", explicó uno de los ganadores.

"Me gusta fotografiar la naturaleza y paisajes", "pero en el Cabezo, por como la gente vive esa fiesta, sí que me gusta", señaló el otro ganador, Jorge Carrillo, quien vive desde hace unos años vive en la pedanía.

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Tras anunciar los detalles del evento, solo quedaba "invitar a todos los vecinos de Murcia y alrededores a que disfrutar este día con nosotros", tal y como hizo Pilar Vivancos, presidenta de la Junta Municipal del Cabezo.