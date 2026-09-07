Feria de Septiembre
Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este lunes
Los pasacalles, el Pregón y la inauguración del Campamento Medieval marcan el arranque de las Fiestas de Moros y Cristianos en la capital
La Feria de Septiembre entra en uno de sus días grandes con el arranque oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos, que llenarán el centro de Murcia de pasacalles, música y color durante toda la jornada.
La alcaldesa, Rebeca Pérez, recibirá a los cargos festeros en el Ayuntamiento a partir de las 13.00 horas, en el pistoletazo de salida a una tarde-noche cargada de actos: pasacalles de ambos bandos, el Acto de Bienvenida a la Fiesta, el Pregón oficial y la inauguración del Campamento Medieval en el Malecón.
Además del componente festero, este lunes los más pequeños tienen una cita ineludible en el Jardín Chino, que se convierte durante todo el día en una gran zona infantil con tirolina gigante, futbolín humano, láser tag y talleres, entre otras muchas propuestas. Tampoco faltan las rutas turísticas por el centro histórico, la programación especial de Radio Murcia en los Huertos del Malecón y nuevas actuaciones musicales y catas gastronómicas.
Como cada día, continúan abiertos al público la Feria de Atracciones en La Fica (que este lunes guarda un guiño especial a las personas con capacidades diferentes con el silencio de megafonía) y los Huertos del Malecón, con su oferta de música, gastronomía y ocio. Repasa a continuación toda la programación prevista para este lunes.
Las actividades de la Feria de Septiembre, este lunes
- 12 a 14h. y de 18 a 22h. Zona infantil con ludoferia, tirolina gigante, futbolín humano, circuito triciclos chopper razor, barredora wipe out, zona láser tags, zona peque con recinto hinchable con pintafichas, talleres de manualidades, pintacaras, globoflexia, tableros gigantes de oca, rayuela, pintureka y party&co Disney. Acceso libre. Jardín Chino.
- 13h. Moros y Cristianos. Recepción de la Alcaldesa de Murcia, Excelentísima Señora doña Rebeca Pérez, a los cargos festeros. Ayuntamiento de Murcia.
- 18h. Rutas temáticas. El latido comercial de Murcia: 760 años de historia, mercado y fiestas. Información y reserva: 30 plazas. www.turismoregiondemurcia.es.
- 18 a 21h. Colaboración con las personas de capacidades diferentes, desde apertura, hasta las 21h. silencio de megafonía. También los días 9 y 10. Recinto de Atracciones la FICA.
- 19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.
- 19 a 23h. El Huerto de Radio Murcia. Programación especial. Hasta el día 12. Huertos del Malecón.
- 19.15h. Pasacalles de Moros y Cristianos. Bando Moro. Itinerario: Plaza de la Cruz Roja, escultura Abderraman II, Avda. Teniente Flomesta, Ceballos, Isidoro de la Cierva, Barrionuevo, Plaza Hernández Amores, Trapería, Plaza Santo Domingo (por el lado derecho hacia Alejandro seiquer). Pasacalles Bando Cristiano. Itinerario: Paseo Alfonso X monumento Rey Alfonso X, Plaza Santo Domingo (por el lado izquierdo hacia Alejandro Seiquer).
- 19.45h. Moros y Cristianos. Pasacalles de Bienvenida a la Fiesta. Itinerario: Alejandro Seiquer, Apóstoles, Plaza Cardenal Belluga.
- 20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 20 y 22h. Cata de Jecomur con maridaje de Estrella de Levante. 30 plazas. Acceso gratuito bajo invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 20.30h. La Terraza de la Feria. Actuación de Jorge Andreu. Terraza de Los Molinos.
- 21h. Moros y Cristianos. Acto de Bienvenida a la Fiesta. Balcón del edif. Moneo. Plaza de Belluga.
- 21h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Santa Lucía (San Ginés). Huertos del Malecón.
- 21.20h. Pregón de las Fiestas de Moros y Cristianos con la actuación de la Coral Discantus y la Agrupación Musical Las Musas de Guadalupe. Plaza de Belluga.
- 22h. Actuación de La Espartera. Huertos del Malecón. Escenario.
- 22.15h. Pasacalles de inauguración Moros y Cristianos. Itinerario: Plaza de Belluga, Frenería, Sociedad, Madre de Dios, Gran Vía, Plaza Martínez Tornel, Plano de San Francisco, Gaspar de la Peña, Campamento Medieval.
- 23.30h. Inauguración del Campamento Medieval de Moros y Cristianos. Malecón, situado en el Parking disuasorio.
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