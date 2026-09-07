Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este lunes

La Feria de Septiembre entra en uno de sus días grandes con el arranque oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos, que llenarán el centro de Murcia de pasacalles, música y color durante toda la jornada.

La alcaldesa, Rebeca Pérez, recibirá a los cargos festeros en el Ayuntamiento a partir de las 13.00 horas, en el pistoletazo de salida a una tarde-noche cargada de actos: pasacalles de ambos bandos, el Acto de Bienvenida a la Fiesta, el Pregón oficial y la inauguración del Campamento Medieval en el Malecón.

Además del componente festero, este lunes los más pequeños tienen una cita ineludible en el Jardín Chino, que se convierte durante todo el día en una gran zona infantil con tirolina gigante, futbolín humano, láser tag y talleres, entre otras muchas propuestas. Tampoco faltan las rutas turísticas por el centro histórico, la programación especial de Radio Murcia en los Huertos del Malecón y nuevas actuaciones musicales y catas gastronómicas.

Como cada día, continúan abiertos al público la Feria de Atracciones en La Fica (que este lunes guarda un guiño especial a las personas con capacidades diferentes con el silencio de megafonía) y los Huertos del Malecón, con su oferta de música, gastronomía y ocio. Repasa a continuación toda la programación prevista para este lunes.

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