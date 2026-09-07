Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: consulta la programación de actividades para este martes

La programación de la Feria de Septiembre de Murcia continúa este martes, 8 de septiembre, con una nueva oferta de actividades para todos los públicos.

Taller medieval, rutas temáticas, bailes en pareja, cine en el río y un tributo a Coldaplay son algunos de los actos más destacados para hoy.

Además, Moros y Cristianos viven su semana grande con el acto de las Abanderadas y Actuación de los Ballets y el Rapto Moro y Bautizo del Cristiano 'El Rey Lobo' este martes. Toda la oferta de ocio, a continuación.

Las actividades de la Feria de Septiembre de Murcia, hoy

10h. Presentación del Día del Cooperante. Mesas redondas: “Condiciones básicas para un correcto aprendizaje en países en vías de desarrollo” y “La crisis humanitaria en Venezuela”. Molinos del Río.

12h. Presentación del cómic: “Don Juan Manuel. Cálamo y espada”. Museo de la ciudad.

18 a 21h. Colaboración con las personas con trastorno TEA. Desde la apertura, hasta las 21 horas silencio de la megafonía y de la iluminación. Recinto de Atracciones la FICA.

18h. Taller Medieval Moros y Cristianos para niños organizado por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple. Campamento Medieval.

18 a 22h. Zona infantil con ludoferia. Jardín Chino.

18h. Rutas temáticas. Murcia en Feria, tradiciones, historias y leyendas. Información y reserva: www.turismoregiondemurcia.es. 30 plazas.

19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.

19h. Día del Cooperante. Exhibición de AVEMUR. Molinos del Río.

19h. Sácame a bailar. Actuación de Javier y Selin. Un espacio dedicado a bailes en pareja para los más mayores: boleros, pasodobles, etc. Plaza de la Paja. (Paseo Escultor González Moreno).

20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20 y 22h. Cata de vino D.O Jumilla. Bodegas San Isidro y Bodegas Salzillo. 30 plazas. Acceso gratuito previa invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20h. Pasacalles de las Abanderadas Moros y Cristianos. Itinerario: Alfonso X (junto al monumento a Alfonso X, Plaza Santo Domingo, Trapería, Hernández Amores, Salzillo, Plaza de Belluga

20h. “Hablando abonico”. Recital de bandos y poemas en panocho a cargo de L´Ajuntaera. Museo de la Ciudad.

20.30h. La Terraza de la Feria. Cata de vino y actuación de Antonio Micol. Terraza de Los Molinos.

21h. Moros y Cristianos. Acto de las Abanderadas y Actuación de los Ballets. Plaza de Belluga.

21h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Albatalía-Arboleja. Huertos del Malecón.

21h. Un Río de Cine. Proyección de la película ‘Buscando a Nemo’. Río Segura, junto a la Pasarela Manterola.

22h. Pasacalles de los Cargos Festeros Moros y Cristianos. Itinerario: Plaza de Belluga, San Patricio, Tomás Maestre, Plaza Martínez Tornel, Plano San Francisco, Gaspar de la Peña, Campamento Medieval.

22h. Moros y Cristianos. Rapto Moro y Bautizo del Cristiano, Kábila Aben Mardénix “El Rey Lobo”. Campamento Medieval.

22h. Actuación Coldplay Tribute by Green Covers. Jardín del Malecón. Escenario.