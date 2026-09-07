Un futbolín humano y atracciones a lo 'Wipe Out' en la gran zona infantil del Jardín Chino durante la Feria de Murcia

Un futbolín humano y atracciones al estilo del programa 'Wipe Out' y una tirolina hinchable de 15 metros. Estas son algunas de las propuestas que ofrece la gran zona infantil y familiar instalada por primera vez en el Jardín Chino con motivo de la Feria de Murcia.

La zona cuenta con una ludoferia, con propuestas dirigidas a diferentes edades, y monitores especializados para el desarrollo de las actividades. La iniciativa se desarrollará los días 7, 8 y 9 de septiembre, en horario de 12:00 a 14:00 horas (únicamente este lunes) y de 18:00 a 22:00 horas, con acceso libre para todos los asistentes.

Además, responde a la apuesta del Ayuntamiento por "incorporar propuestas específicas para las familias dentro del programa festivo", señaló durante la inauguración del espacio el concejal de Cultura, Diego Avilés, quien destacó que "las familias son uno de los pilares fundamentales de nuestras fiestas y queremos que encuentren espacios pensados especialmente para ellas".

Propuestas

Entre los principales atractivos de la zona infantil, destacan una tirolina hinchable de 15 metros y un futbolín humano en el que los participantes forman parte del tablero.

Los visitantes podrán disfrutar, además, de un circuito de triciclos y de la barredora 'Wipe Out', en la que los participantes deberán esquivar una barra giratoria a distintos niveles de dificultad.

La oferta se completa con una zona Laser Tag con obstáculos, que recreará divertidas partidas de estrategia y acción.

Y los más pequeños tendrán también su espacio específico en la denominada 'zona peque', un recinto hinchable de más de 200 metros cuadrados donde podrán participar en actividades creativas como pintafichas, talleres de manualidades, pintacaras y globoflexia.

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Asimismo, se instalarán grandes juegos participativos, como tableros gigantes de la Oca, rayuela, Pictureka y Party & Co Disney.