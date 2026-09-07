Los alumnos del colegio Virgen de la Fuensanta contarán con una pista cubierta

Los 200 alumnos del CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca contarán con una pista deportiva cubierta. La actuación cuenta con una inversión de 208.553 euros e incluye, además, la instalación de nuevas gradas e iluminación LED, la renovación del pavimento y mejoras en el sistema de evacuación de aguas pluviales.

La nueva estructura metálica sobre la pista, de casi 600 metros cuadrados, está diseñada sin pilares intermedios -que dificulten la práctica deportiva de las diferentes actividades como baloncesto, fútbol y bádminton, entre otras-, y responde a una demanda histórica de la comunidad educativa y de la Junta Municipal de La Alberca.

Desde el Ayuntamiento destacan que "esta mejora transformará uno de los espacios más utilizados del colegio en una zona multifuncional, para que los alumnos puedan realizar actividades físicas, actos escolares, encuentros educativos y eventos de convivencia con mayores garantías de confort y seguridad".

Otras actuaciones

El proyecto también incluye la instalación de 12 proyectores LED, que mejorarán las condiciones de iluminación y ampliarán las posibilidades de uso de estas instalaciones. Además, se está ejecutando un nuevo sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales, se renovarán las gradas existentes, y se reparará el pavimento deportivo una vez concluyan los trabajos.

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"Todas estas actuaciones contribuirán a incrementar la accesibilidad y la seguridad de la pista, ofreciendo a los escolares un entorno más moderno y funcional para el desarrollo de actividades educativas y deportivas", destacó el concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, quien visitó este lunes las obras junto con la edil de Educación, Belén López, y la presidenta de la Junta Municipal, Carolina Pardo.