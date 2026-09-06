Murcia contará con tres nuevas residencias para estudiantes que ampliarán a más de 2.000 las plazas disponibles

La demanda de vivienda por parte de los estudiantes es una realidad muy presente en la Región de Murcia y más si se tiene en cuenta la situación del mercado inmobiliario. Con alquileres que suben cada año, el acceso a los estudios universitarios se complica para todos aquellos jóvenes que viven fuera de la ciudad de Murcia o Cartagena, donde se encuentran los centros de educación superior.

Las residencias universitarias son una alternativa que permite paliar este problema de fondo. Por esto, desde el Gobierno regional informan de que se encuentran en marcha tres proyectos de residencias estudiantiles que, sumados a la que se inauguró en septiembre de 2025 en La Ñora, pretenden ampliar la oferta hasta las 2.000 plazas.

Todos los proyectos restantes cuentan con una inversión superior a los 65 millones de euros y se llevarán a cabo en la capital regional. Todos los programas se encuentran en cartera de Invest in Murcia, el canal de atracción de inversiones del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info). Según explican en su web, esta es una de las agencias con más experiencia de España, con una tasa de confirmación del 35%.

Esta inversión se añade a la ya realizada en La Ñora por un valor de casi 30 millones, ya que el total planificado para los cuatro proyectos era de 94 millones, según aclaró el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, indicó que esto contribuye a ampliar la oferta de alojamiento especialmente necesaria en un momento de fuerte presión sobre el mercado del alquiler”.

Distintas fases de desarrollo

Alberto Marín explicó que los trabajos se encuentran en distintas fases de desarrollo y recordó que "captar una inversión es el primer paso, pero el verdadero resultado llega cuando conseguimos que avance y termine materializándose".

Subrayó que su trabajo, en este sentido, consiste en "identificar proyectos solventes, acompañar al inversor y facilitar que encuentre en la Región de Murcia las condiciones necesarias para convertir una decisión empresarial en inversión, empleo y actividad económica".

Los trabajos se vienen desarrollando desde 2023 y cuentan con la intervención de la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) que, tal y como comentaron, permite reforzar el acompañamiento a proyectos de inversión mediante la coordinación de los procedimientos administrativos, el establecimiento de una hoja de ruta y el seguimiento de su tramitación

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El titular de Empresa recordó que “esa es precisamente una de las fortalezas de la UNAI, que ofrece una interlocución clara y hace que las diferentes piezas de la Administración trabajen de manera coordinada para facilitar la materialización de inversiones estratégicas como las de las residencias de estudiantes”.