El patrimonio murciano, a la espera de restauración

Pese al impulso de los últimos años para recuperar el patrimonio del municipio de Murcia, la lista roja de Hispania Nostra todavía recoge 28 inmuebles y enclaves naturales amenazados por el abandono e incluso en riesgo de desaparición.

Entre ellos, figuran casos especialmente delicados, como el castillo de Los Garres, afectado además por el incendio forestal del pasado junio, y los pinos centenarios de Churra, de los que solo se conservan 7 tras perderse 19 en los últimos 25 años a raíz del entubamiento de la acequia de Churra la Nueva.

Aunque este listado no refleja por completo la situación actual, pues algunos de estos bienes ya cuentan con proyectos de rehabilitación redactados, adjudicados o incluso culminados, mientras que la recuperación de otros se complica, entre otros factores, por encontrarse en manos privadas o por su avanzado estado de deterioro.

De hecho, en esta línea se expresó el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, quien destacó a La Opinión que "el Ayuntamiento ha hecho el esfuerzo de obtener patrimonio privado para su recuperación", como ocurrió con el Castillejo y el Castillo de Larache, ambos en Monteagudo.

Estas actuaciones se enmarcan en el modelo de ciudad que legó el anterior alcalde, José Ballesta, a su equipo de Gobierno, que invirtió más de 20 millones para la recuperación del patrimonio histórico en 2025 y este 2026 ha destinado otros 20 millones para rehabilitar patrimonio industrial.

Incorporaciones recientes

La inclusión más reciente en la lista roja del patrimonio fue la estación de Los Ramos-Alquerías, a finales de julio. Apenas dos días después, el Consistorio propuso la catalogación de la antigua estación ferroviaria, tras un informe favorable del centro municipal de arqueología, aunque este paso fue fruto del impulso de la Junta Municipal y del compromiso vecinal.

Estado actual de la histórica estación de Los Ramos-Alquerías. / Junta Municipal de Los Ramos

Y este no es el único inmueble ubicado en Los Ramos. Otra incorporación reciente es la casa-torre Rocamora, también conocida como Torre de los Miralles, que cuenta con una ermita, y en esta pedanía también se encuentra la Casa Blanca.

Casos próximos

Cerca de estos inmuebles se localiza la almazara Casa de las Monjas, en Zeneta, que carece de protección y corre riesgo de desplome, según recoge Hispania Nostra.

Otra de las pedanías que acumula varios enclaves en la lista roja es Torreagüera. Uno de ellos es la Cañada Real de Torreagüera, que conecta con Beniaján. Según recoge la asociación, "se halla obstaculizada por dos presas y grandes desniveles de más del 50 por ciento", aunque la ley de vías pecuarias publicada en BOE en 1995 establece que "los recorridos de las vías pecuarias deben de ser transitables para el ganado y compatible con usos complementarios en beneficio de la ciudadanía, como por ejemplo ciclismo, senderismo o cabalgadas". La situación de la Cañada Real continúa sin solución, a pesar de las concentraciones vecinales y la recogida de más de 650 firmas.

Junto a la Cañada Real se ubican las casas-cueva del barranco de la Higuera, que "se encuentran en mal estado de conservación, con claros signos de abandono" y no cuentan con protección específica, relata Hispania Nostra. En Torreagüera se encuentra además la casa Antonete Gálvez, que ha sufrido varios derrumbes, el último de ellos en febrero debido a fuertes rachas de viento, y sigue en "estado de ruina".

Las vallas de madera derribadas por el viento junto a las ruinas de la casa de Antonete Gálvez, en febrero. / L.O.

Próximo a estas pedanías -que acumulan varios inmuebles en la lista roja gracias a la labor de asociaciones vecinales y entidades como BiciHuerta-, se encuentra el castillo de Los Garres, en Los Garres, que fue afectado por el incendio forestal que arrasó aproximadamente 177 hectáreas y está ahora en manos de la Fiscalía.

Otros edificios en el sur

Siguiendo esta línea territorial, en El Palmar se localiza el Castillo del Portazgo Superior. Está en un estado "de elevada degradación, falta de conservación y mantenimiento", pues la vegetación ha provocado desprendimientos.

Sobre este inmueble, Hispania Nostra menciona además que "se ha detectado la realización de numerosos agujeros en los suelos del interior del castillo, probablemente fruto de actos de expolio con detectores de metales (hechos puestos en conocimiento de la Consejería de Cultura de la Región de Murcia, pero sin solución a día de hoy)".

En El Palmar se enclava también el Castillo de la Asomada o del Puerto de la Cadena, descrito por Hispania Nostra como "el último sueño inacabado por falta de fondos de Ibn Mardanish", que se encuentra "en ruinas".

Por su parte, la Ermita de Lo Pareja, en Baños y Mendigo, ingresó el pasado junio en la lista roja "debido a su avanzado estado de abandono y al riesgo de pérdida total".

La ermita de Lo Pareja en la pedanía murciana de Baños y Mendigo. / Hispania Nostra

Un caso irreversible es el del Palacete Velero, en San José de la Vega, en estado "ruinoso" y del que "solo podría recuperar y mantener la fachada", indica la entidad.

En la misma zona se encuentra el Castillo de Santa Catalina del Monte o Verdolay, enclavado en la Cresta del Gallo y en "mal estado de conservación general".

El último inmueble incluido en el sur del municipio es la Torre Guil, finca agrícola enclavada en Sangonera la Verde. Se encuentra en "situación crítica de conservación", señala la entidad en la ficha en la que, además, se menciona el riesgo de derrumbe y que, "en 2020, el Ayuntamiento de Murcia aprobó un plan de rehabilitación incluyendo este inmueble, pero resultó insuficiente y no se llegó a realizar plenamente".

Interior de Torre Guil, finca agrícola en riesgo de derrumbe enclavada en Sangonera la Verde. / Hispania Nostra

Inmuebles en el norte

El Puntal es otra de las pedanías que acumula varios inmuebles en la lista roja: la Torre del Fraile y el Molino de Alfatego, que se encuentra "abandonado y sin mantenimiento" y tuvo que intervenir la administración para obligar a los propietarios a llevar a cabo obras de emergencia en la cubierta.

Más crítico aún es el caso del Castellar, en Churra. "Únicamente conserva los muros y un pozo" y "corre un grave riesgo de desaparición", pues "ha sufrido derrumbes, incendios, pintadas y acciones vandálicas".

Tampoco es favorable la situación para la Casa Torre Alcayna, también en Churra, en un "estado de conservación muy preocupante, con su fachada apuntalada y una cantidad innumerable de desperfectos, grietas, hundimientos y derrumbes interiores". Al mal estado de conservación se suman las obras de urbanización que "dejan el molino y la torre dentro de una rotonda, rodeadas de vallado y aceras, y separados del entorno de huerta".

Una situación similar presenta Torre y Molino del Batán, en Monteagudo, que, además de quedar encerrada dentro de una rotonda, "ha sufrido incendios, ocupaciones, pintadas y daños diversos".

El del Batán no es el único molino incluido en la lista roja. Junto a él aparece el Molino de las Cuatro Ruedas o de Funes, en La Albatalía, en "un estado de conservación pésimo".

Espacios naturales

El ejemplo más destacado de enclave natural de la lista roja son los pinos centenarios de Churra, que se levantan hasta los 20 metros de altura a la vera de la red de acequias de la huerta de Murcia. Tras el entubamiento de la acequia de Churra la Nueva, junto a la que están plantados, hace unos 20 años, comenzó el deterioro de estos árboles.

De los 26 ejemplares censados en 2001 quedan únicamente 7, que Hispania Nostra califica en situación "crítica", a pesar de los riegos de emergencia.

Junto a los pinos de Churra, Hispania Nostra pone el acento sobre la Acequia Mayor Alquibla o Barreras, cuyo "mal estado de conservación es gravemente preocupante, además de representativo de la mala conservación general de esta acequia", pues se han documentado desde hundimientos y la reducción de la capacidad del cauce hasta ocupaciones con torres eléctricas y presencia de amianto.

En proceso de recuperación

Aunque la lista completa recoge 28 enclaves, 5 de ellos ya cuentan con proyectos de rehabilitación redactados o concluidos.

Es el caso del casino de Torreagüera, del que el Ayuntamiento anunció la licitación del proyecto en junio, el Castillejo de Monteagudo y el tramo de la muralla medieval en Santa Eulalia.

A estos inmuebles se suman la Casa-torre Falcón -cuyas obras de rehabilitación comenzaron el pasado martes- y la Ermita del Salitre -que abrirá sus puertas a inicios de 2027 tras la adjudicación del contrato de rehabilitación a finales de agosto-.

Cine Rex

Un caso peculiar es el del cine Rex, en Murcia, que Grupo Orenes adquirió en marzo de este año con la intención de reabrirlo al público como un espacio cultural, artístico y social.

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Por otro lado, la Plataforma Cine Rex Vivo abrió un 'crowdfunding' para defender en los juzgados el recurso contencioso administrativo que interpuso contra la decisión del Consistorio de ampliar los usos del inmueble.