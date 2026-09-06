Murcia se moviliza por las colonias felinas

Esta tarde la ciudad de Murcia fue testigo de una manifestación que partió a mediodía de la avenida Alfonso X para reivindicar una mejor gestión de las colonias felinas.

Se trata de una protesta convocada por 347 colectivos de toda España. El movimiento se desarrolló, además de en Murcia, en otras 47 ciudades del territorio peninsular.

Una de las principales reivindaciones es el cumplimiento de a Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en la que se incluye la gestión de las colonias de gatos.

Los convocantes consideran que la gestión y el cuidado de estos espacios recae sobre los voluntarios y asociaciones de protección animal. En general, piden una mayor implicación a las administraciones.

Podemos pide que se cumpla la ley

"Los gatos tienen ley y hay que cumplirla", señalaba durante la manifestación la diputada de Podemos María Marín que estuvo acompañada por el portavoz regional, Víctor Egío, y la portavoz del municipio de Murcia, Elvira Medina, ha exigido "el cumplimiento de la ley 7/2023 de bienestar animal que Podemos impulsó en la pasada legislatura, así como de la ley regional 6/2017 que lleva casi una década en un cajón".

"El Gobierno regional de López Miras, que tantas veces se ha llenado la boca con los derechos animales, lleva tres años sin adaptar la normativa regional a la ley estatal y los ayuntamientos sin cumplirla", ha denunciado Marín, al tiempo que condenaba que "los alcaldes de la Región siguen tratando a los gatos como alimañas y no como seres sintientes y con derechos".

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Entre las medidas de mejora para la gestión de las colonias felinas, la diputada de Podemos ha enumerado "el censo y mapeo de las colonias, la esterilización quirúrgica y la identificación de los animales mediante microchip a nombre de los ayuntamientos, además de la aplicación del método CER -captura, esterilización y retorno- y la atención veterinaria a los gatos comunitarios", una labor que "ahora mismo realizan personas voluntarias con sus propios recursos, gente que no puede más". "Son medidas que mejorarían mucho el bienestar de los gatos, pero también del vecindario", ha concluido Marín.