Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este domingo

El segundo día de la Feria de Septiembre llega con una jornada completa de planes para disfrutar en la capital, ideal para hacer un domingo en familia o con amigos antes de que arranque la semana.

Entre los platos fuertes de este domingo destaca el partido de fútbol entre el Real Murcia CF SAD y el CD Teruel, que se disputará a las 17.00 horas en el Estadio Nueva Condomina Enrique Roca. La jornada también trae una exhibición de aves rapaces a cargo de las Águilas del Sol en el Jardín Chino, una muestra de modelismo naval y radiocontrol en el Jardín Cantante Mari Trini, teatro, música y varias catas gastronómicas.

Como cada día, siguen abiertos al público la Feria de Atracciones en La Fica, los Huertos del Malecón y el resto de espacios gastronómicos y de ocio repartidos por la ciudad. Consulta a continuación todas las actividades previstas para este domingo.

Las actividades de la Feria de Septiembre, este domingo