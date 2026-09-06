Fiestas de septiembre
Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este domingo
El fútbol, las aves rapaces y las catas gastronómicas protagonizan la agenda ferial de esta jornada en la capital murciana
El segundo día de la Feria de Septiembre llega con una jornada completa de planes para disfrutar en la capital, ideal para hacer un domingo en familia o con amigos antes de que arranque la semana.
Entre los platos fuertes de este domingo destaca el partido de fútbol entre el Real Murcia CF SAD y el CD Teruel, que se disputará a las 17.00 horas en el Estadio Nueva Condomina Enrique Roca. La jornada también trae una exhibición de aves rapaces a cargo de las Águilas del Sol en el Jardín Chino, una muestra de modelismo naval y radiocontrol en el Jardín Cantante Mari Trini, teatro, música y varias catas gastronómicas.
Como cada día, siguen abiertos al público la Feria de Atracciones en La Fica, los Huertos del Malecón y el resto de espacios gastronómicos y de ocio repartidos por la ciudad. Consulta a continuación todas las actividades previstas para este domingo.
Las actividades de la Feria de Septiembre, este domingo
- 10 a 13.30h. Muestra Modelismo Naval y Radiocontrol de Murcia. Jardín Cantante Mari Trini. Ronda Sur.
- 11h, 12h y 13h. Planetario. Reserva de plaza en la recepción y en el teléfono del museo. Precio: 1€. Museo de la Ciencia y el Agua.
- 12h. Exhibición de aves rapaces a cargo de las Águilas del sol. Acceso libre. Jardín Chino.
- 17h. Partido de fútbol entre el Real Murcia CF SAD y el CD Teruel. Estadio Nueva Condomina 'Enrique Roca'.
- 19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.
- 20h. Teatro en Feria. "Pero no se lo digas". Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.
- 20h. Acordes de Feria. Actuación de la Asociación musical El Palmar. Plaza de la Paja.
- 20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 20h. Cata de Faroliva. 30 plazas. Acceso gratuito con invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 21h. La Terraza de la Feria. Actuación de ADEV. Terraza de Los Molinos.
- 22h. Actuación de Son del Malecón. Huertos del Malecón.
- 22h. Cata de Amigos de la marinera. 30 plazas. Acceso gratuito con invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
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