Las ratas se multiplican en barrios y pedanías de Murcia: "En el instituto Floridablanca ya se vieron corriendo por la fachada"

Los focos de roedores se extienden por el municipio de Murcia y, a su paso, se crecen también las quejas vecinales. "Las ratas campan por Santa María de Gracia como Pedro por su casa", relataban vecinos del barrio murciano a La Opinión a finales de agosto.

Aunque por esa fecha también se habían registrado focos de roedores en Los Rectores, en la pedanía de El Puntal, además de en el Infante y en Vistabella.

El PSOE también asegura en un comunicado que "vecinos de otros barrios como El Carmen y Santa Eulalia también han alertado de la presencia de ratas".

Y una residente de la avenida de El Palmar lamentó a esta redacción que lleva tres semanas "sufriendo también la 'visita' de roedores" en su vivienda.

"He tenido que gastarme alrededor de 80 euros en unas trampas electrónicas y otros materiales", indicó esta vecina, y agregó que los roedores "han hecho una agujero en la pared del salón que da a la calle".

"El Ayuntamiento de Murcia debería de tomar otro tipo de medidas de emergencia respecto a esta plaga, porque ahora empiezan las clases y en el instituto Floridablanca ya se vieron ratas por la fachada del edificio el curso pasado", concluyó.

Y en la misma línea se expresaron desde el PSOE, que exige la puesta en marcha de "un plan urgente de limpieza y desratización", mientras que el PP defiende que "los datos no reflejan un problema de salubridad en el municipio".

"Problema de salud pública"

La denuncia del PSOE llega de la mano de Esther Nevado, quien comprobó de primera mano el estado de las calles de Santa María de Gracia donde, según la asociación vecinal, los roedores ya pueden verse tanto de día como de noche y llegan incluso a acceder a primeras plantas de edificios residenciales.

Entre las zonas afectadas del barrio, figuran la Plaza de Santa María de Gracia, los jardines situados frente a los contenedores de la calle Pantano de Camarillas, el entorno del jardín central, la calle Antonio Machado, la Plaza Bohemia, las calles Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno, así como el patio del Instituto Infante Don Juan Manuel.

Aunque esta situación no se limita a Santa María de Gracia: los socialistas indican en un comunicado que "vecinos de otros barrios como El Infante, Los Rectores, El Carmen o Santa Eulalia también han alertado de la presencia de ratas".

Nevado achaca el problema a "la degradación de nuestros barrios y pedanías", con "la falta de limpieza, el deficiente mantenimiento de jardines y espacios públicos, el retraso en la poda de árboles de gran porte y la insuficiente desratización".

Y, "cuando el Ayuntamiento deja de mantener adecuadamente los espacios públicos, aparecen problemas que afectan directamente a la salud pública y a la calidad de vida de los murcianos y murcianas", lamenta la edil socialista.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento señalan que "los datos no reflejan la existencia de un problema de salubridad en el municipio". En este sentido, detallaron que, "por ejemplo, en Santa María de Gracia, desde julio se han registrado alrededor de 10 avisos por presencia de roedores, que fueron atendidos mediante actuaciones de desratización, refuerzo de los tratamientos en el subsuelo y zonas ajardinadas y revisiones posteriores".

Y, en el resto de zonas en las que se han registrado focos, "los avisos también son puntuales: dos en Infante Juan Manuel, uno en Los Rectores y dos en Santa Eulalia, mientras que en El Carmen no consta ninguna incidencia en el periodo analizado. Por tanto, estamos hablando de avisos puntuales y no de una situación generalizada de insalubridad".

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Además, el Consistorio recordó que "mantiene en marcha el plan especial de verano, que contempla más de 147.000 actuaciones de limpieza, conservación y mantenimiento de parques y jardines en todo el municipio".