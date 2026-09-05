Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este sábado

El primer fin de semana de la Feria de Septiembre de Murcia llega cargado de propuestas de ocio en la capital para todos los vecinos y visitantes.

Entre las actividades programadas para este sábado, 5 de septiembre, destacan los conciertos del Lemon Pop, una actuación mariachi en Los Huertos, una exhibición canina y una convocatoria de baile en la calle.

Además, por supuesto, continúa abierta al público la Feria de Atracciones en La Fica, así como Los Huertos del Malecón y otros espacios gastronómicos. Consulta todas las actividades previstas, a continuación.

Las actividades de la Feria de Septiembre, este sabado

11h, 12h y 13h. Planetario. Reserva de plaza en la recepción y en el teléfono del museo. Precio: 1€ Museo de la Ciencia y el Agua.

12h. Exhibición canina. Asociación Deportiva Dequiresa. Al finalizar, se invitará al público a utilizar los elementos de agility. Jardín Chino.

18.45h. Solemne Novenario. En Honor a la Virgen de la Fuensanta. Hasta el día 14. Santa Iglesia Catedral.

19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.

19h. Bailando en Feria. La calle Salsa. Glorieta de España.

19h. Teatro en Feria: Abraham Gallego “Ni truco ni trato”. Venta de entradas: taquilla y web del teatro. Teatro Romea.

20h. Bailando en Feria. Milonga de Feria. Exhibición y baile social de tango. Glorieta de España.

20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20h. Acordes de Feria. Actuación de la Agrupación Musical Cabezo de Torres. Plaza de la Paja.

20h. Cata de Salazones y Anchoas Matías López. 30 plazas. Acceso gratuito con invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20.30h. La Terraza de la Feria. Actuación de Antonio Salmerock + Dingy Dj. Terraza de Los Molinos.

21h. Lemon Pop. Concierto de Palomo Palomo. Cooperativa Ítaca.

21.30h. Lemon Pop. Concierto Loganz. Terraza Los Molinos.

22h. Panorama Salas. Concierto de Jam Busters. Sala Revolver.

22h. Panorama Salas. Concierto de Cali Preciosa + Mare Carrier + Anastasia General. Sala Espectrum.

22h. Concierto “Soul & Silence: JC Brown”. Huertos del Malecón.

22h. Panorama Salas. Concierto de Fulanitos. Sala Revolver.

22h. Cata de vinos. DO Jumilla. Bodegas Fermín Gilar. 30 plazas. Acceso gratuito con invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

22h. Concierto “Mariachi Femenino”. Huertos del Malecón.