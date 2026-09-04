Walls pregona la Feria con una declaración de amor: "Murcia me ha dado al amor de mi vida, con quien espero formar una familia murciana"

Aunque la Feria de Murcia echa a andar con la romería de bajada de la Fuensanta, el pistoletazo de salida 'oficial' de los festejos llegó de la mano del artista murciano Walls.

El escenario para la lectura del pregón fue la plaza del Cardenal Belluga, abarrotada una hora antes del inicio del evento que empezó poco después de las 21.30 horas. Y la primera en intervenir en el escenario, con la Catedral como telón de fondo y la Fuensanta presidiendo su Altar Mayor, fue la alcaldesa, Rebeca Pérez.

"Hoy la ciudad de Murcia late con una fuerza tremenda", aseguró la regidora, pues, como resaltó el presidente regional, Fernando López Miras, el pregón de este año queda a cargo de "un murciano que aúna juventud y talento".

Ambos regidores entregaron la dama de Murcia a Ginés Paredes, artísticamente conocido como Walls, quien recibió el obsequio entre aplausos y pasó a leer el pregón de este año.

La lectura del pregón a cargo de Walls, quien también interpretó algunos de sus temas en Belluga. / Israel Sánchez

"Un sitio al que volver"

"Buenas noches, Murcia", se arrancó Ginés Paredes, quien pretendió ofrecer un pregón "natural y sincero: lo más a mi manera posible, que es la mejor forma de rendir homenaje a una ciudad que es responsable de mi manera de ser y entender la vida".

El cantante comenzó presentándose: "Me llamo Ginés, como mi abuelo", y "empecé a tocar la guitarra de mi padre con 9 años", "pero todos estos detalles pasan a segundo plano cuando salgo de mi tierra y digo: 'soy murciano'".

De hecho, Ginés Paredes nació en el hospital de la Arrixaca "un sábado de feria a las 5 de la mañana, por lo que se podía prever" que terminaría algún día por pregonar la Fiesta.

Walls narró que, de pequeño, vivía septiembre con la ilusión de reencontrarse en clase con sus compañeros y, por supuesto, por la Feria.

Cuando creció, entrenó a sus padres en un "ejercicio de cariño y paciencia" porque, "entre huertos y kábilas", se recogía de madrugada.

Y, ahora, "la Feria es pasear por el Malecón con tu familia o amigos. Ilusionarse con que este año puede ser bonito y acordarse de quien ya no está y de quien sigue estando", prosiguió.

El cantante también confesó que, cuando viene a la ciudad, se queda menos de lo que le gustaría, pero que disfruta de "pasear por los sitios de siempre", algo que hay que proteger y que "no se hace en fiesta sino en el día a día".

"Es importante proteger y cuidar los establecimientos humildes que durante décadas han construido esta ciudad", reivindicó Ginés Paredes, y lamentó que en estos tiempos "enseguida nos cansamos de todo y buscamos estímulos nuevos. Hablamos de forma despectiva de los sitios de siempre, como si fuese tedioso".

Pero "es importante tener un sitio al que volver: volver a los sitios de siempre y que seas tú el que haya cambiado", concluyó el artista su reflexión, antes de dar un giro de guion.

De boda en boda

Ginés Paredes rememoró que esa misma noche, 4 de septiembre, sus padres celebran su aniversario de bodas. Ambos llegaron a Murcia siendo estudiantes, ciudad que "les permitió formar una familia".

"Murcia me ha dado una familia, amigos y al amor de mi vida, con quien espero, algún día, decirle que sí y formar una familia murciana", declaró ante un emocionado público.

A modo de conclusión, Walls recordó que "ya lo decía Ballesta: hay que quitarse los complejos, porque lo que mejor que tiene Murcia es su identidad".

"No seré el pregonero más experimentado, ni el más famoso, pero soy murciano", bromeó Walls antes de concluir el pregón: "Muchas gracias, disfrutad de la Feria y ¡que viva Murcia, pijo!".

"Y, si nos lo permitís, vamos a hacer lo que mejor se nos da", prosiguió el cantante y, junto a 70 músicos de la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia y el Orfeón Fernández Caballero, ofreció a los presentes actuaciones musicales inspiradas en algunos de sus temas más conocidos.

La actuación musical comenzó por todo lo alto con 'Conmigo no lloras', y siguió con 'No te preocupes por mí'.

Los espectadores se arrancaron a cantar con la emotiva 'Haz lo que quieras conmigo' y, siguiendo esa línea, continuaron haciéndole los coros al artista con 'Vulnerable'.

Cuando cesaron los aplausos y silbidos, Walls presentó a la tuna de Murcia, que se unió al escenario para interpretar el 'Bolero a Murcia' y 'Cuántas penas vale tu amor'.

Para concluir, el artista cantó 'Como una rata' y 'Mi nena' para una abarrotada plaza Belluga, a pesar de que el termómetro seguía rozando los 30 grados pasadas las 22.30 horas, cuando concluyó el acto con un castillo de fuegos artificiales.

Pero, lejos de terminar, el pregón solo supone el inicio, al menos de forma oficial, de la Feria que llenará varios puntos de la ciudad de música, gastronomía y desfiles hasta el próximo día 15, cuando la Fuensanta regrese en romería a su santuario en Algezares.