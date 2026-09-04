"Son camillas de masaje": la asociación de cambiadores inclusivos pide al Ayuntamiento de Murcia que cambie el nombre de estos espacios

Los 'cambiadores inclusivos' iniciaron su andadura esta semana en el municipio de Murcia, aunque la Asociación de Cambiadores Inclusivos (ACCI) pide al Ayuntamiento que les cambie el nombre al señalar que no cumplen con los requisitos necesarios para denominarse así.

Esta petición se suma ahora a la polémica que suscitaron en un inicio, cuando el PSOE los propuso durante una sesión plenaria en la que el equipo de Gobierno local del PP los tildó de mastodontes. Sin embargo, poco después se anunció su progresiva implantación en edificios públicos municipales, y los primeros se pusieron en funcionamiento este miércoles en la Cárcel Vieja y el edificio Abenarabi.

Aunque, al día siguiente de su inauguración, la Asociación para la Coordinación de Cambiadores Inclusivos (ACCI) solicitó al Ayuntamiento que cambie el nombre de estos espacios que no reúnen las características necesarias para hacerse llamar cambiadores inclusivos.

Carencias

Una de las carencias más evidentes son las "camillas de masaje", expresó a La Opinión Eriz Delgado, director de ACCI, pues carecen de barras de sujeción y de grifo, lo que dificulta, por ejemplo, limpiar a persona mayor que ha tenido un escape de pañal.

Además, ACCI identifica otras carencias, como "la iluminación, la disposición de barras y elementos de apoyo, la configuración del inodoro y sus accesorios, la regulación de determinados equipamientos, la privacidad, la dignidad, la distribución del espacio y la posibilidad de realizar adecuadamente determinadas tareas de higiene", enumera la entidad en un comunicado.

"Lo que pedimos es que, cuando una persona encuentre un espacio identificado como cambiador inclusivo, pueda confiar en que realmente responde a sus necesidades", señala la Asociación, que también lamenta que estos espacios hayan sido presentados como cambiadores inclusivos sin haberles consultado.

Elaboración del proyecto El Ayuntamiento indica que el proyecto "se elaboró de la mano de arquitectos y técnicos municipales, con el asesoramiento del CERMI y de la Mesa de la Discapacidad, integrada por asociaciones que trabajan con pacientes y familiares, así como el CERMI". Y esta colaboración "ha permitido incorporar distintos elementos orientados a garantizar su accesibilidad e inclusión, como lavabos e inodoros adaptados, camillas de cambio con elevador, grúas de techo, barras de apoyo y lavabos específicos para pacientes ostomizados, entre otros". Asimismo, desde la Glorieta señalaron que "el objetivo del Ayuntamiento de Murcia es seguir ampliando la Red Prioridad Uno para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condicione y con dignidad, construyendo así una Murcia más inclusiva, humana y preparada para todos".

Para ACCI, un cambiador inclusivo "no consiste simplemente en disponer de una habitación accesible, una camilla y un inodoro adaptado. Es un espacio concebido para personas con grandes o complejas necesidades de higiene que requieren asistencia para realizar sus cuidados, teniendo en cuenta tanto a la persona que recibe la atención como a las personas que realizan esos cuidados", pues, como recuerdan, "las personas cuidadoras, además, también son usuarias del espacio".

"Las personas cuidadoras también son usuarias del espacio"

La asociación señala, además, que "la ausencia de regulación no puede convertirse en ausencia de criterio" y que la denominación 'cambiador inclusivo' se encuentra registrada y protegida, "dentro del trabajo desarrollado por ACCI para preservar el concepto y evitar que su utilización indiscriminada pueda terminar desvirtuándolo".

Asimismo ACCI recuerda que, "durante años, muchas personas han tenido que afrontar situaciones indignas para realizar algo tan básico como una tarea de higiene, recurriendo al suelo, a vehículos o a espacios que no garantizaban las condiciones necesarias de seguridad, intimidad y dignidad".

Peticiones

Con todo, la entidad pide que se retire la denominación 'cambiador inclusivo' de los espacios mientras no se haya comprobado que reúnen las condiciones necesarias. Además, solicitan informar adecuadamente a las personas afectadas, familias y personas cuidadoras sobre las características reales de las instalaciones, para evitar generar expectativas falsas.

Y, "si existe voluntad de mejorar y adaptar las instalaciones", propone "abrir un proceso de diálogo y revisión técnica con ACCI, las asociaciones, las familias y las personas afectadas", así como incorporar a las entidades especializadas desde las primeras fases de futuros proyectos.

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Para concluir, ACCI manifiesta su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Murcia para "analizar las instalaciones, identificar posibles mejoras y trabajar conjuntamente en soluciones que respondan a las necesidades reales de las personas usuarias".