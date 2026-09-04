El recién recuperado Meandro del Vivillo estrena contrato de mantenimiento

El recién recuperado meandro del Vivillo, por el que ya discurren las aguas del Segura tras concluir los trabajos de excavación, contará con un contrato de mantenimiento destinado a asegurar su conservación que, además, incluye un servicio de atención de emergencias 24 horas.

El acuerdo contempla trabajos de desbroce y la limpieza de los senderos que se generaron en el entorno con las obras de rehabilitación ambiental que encaran ahora su recta final, detalló José Francisco Muñoz, concejal y portavoz del PP.

Muñoz anunció que la Junta de Gobierno celebrada este viernes aprobó el expediente para la contratación del contrato, con un presupuesto que supera los 215.000 euros para prestar servicio durante dos años, prorrogables por otros dos más.

Además de desbroces y el mantenimiento de caminos, el servicio incluirá la revisión de sistemas de riego, la reposición de plantas que no prosperen, el control de especies invasoras y la limpieza y retirada de residuos, así como la conservación de bancos, papeleras, señalización y demás elementos del espacio público.

Por último, los trabajos de mantenimiento se adaptarán a las distintas zonas del meandro, de manera que las áreas de mayor uso público reciban una atención más intensa, mientras que en las zonas de mayor valor ecológico se priorizará la evolución natural de la vegetación y una intervención mínima y selectiva.

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El espacio de actuación comprende todo el entorno restaurado a la vera del río Segura, que abarca 32.250 metros cuadrados entre las pedanías de Rincón de Beniscornia y La Raya, incluyendo ambas motas del río Segura.