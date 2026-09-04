El paso peatonal entre San Basilio y San Antón en Murcia, "abandonado y lleno de basura", reabrirá a inicios de 2027

El paso peatonal que conecta los barrios murcianos de San Antón y San Basilio volverá a estar operativo a inicios del próximo año. Así se deduce de los plazos que marca en el calendario el paso que dio ayer el proyecto de rehabilitación, con la publicación de los pliegos del contrato de obras en la Plataforma de Contratación del Estado.

El periodo de presentación de ofertas concluye el próximo 17 de septiembre, y el acuerdo cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses, por lo que, si no hay contratiempos y no se dilata en el tiempo la formalización del contrato, la infraestructura debería estar completamente operativa a inicios de 2027, más de un año después de quedar inoperativa para los viandantes.

Aunque desde la asociación vecinal de San Basilio lamentan que el proyecto no contemple el cambio de las escaleras por una rampa, para garantizar la accesibilidad del túnel subterráneo, y que inicie el curso escolar sin que esté operativa que empleaban a diario los estudiantes de la zona.

Inspección técnica

El túnel subterráneo quedó cerrado a los peatones a finales de noviembre del año pasado, cuando se desprendió un fragmento del hormigón de la cubierta del túnel. Tras el incidente, que en ningún momento ha afectado al tráfico rodado, los servicios técnicos municipales realizaron una inspección de la estructura, tras la cual el Ayuntamiento de Murcia informó de la reapertura de la infraestructura para febrero de 2026.

Sin embargo, los estudios realizados confirmaron la existencia de patologías en la estructura del túnel, debido a la corrosión de las armaduras de acero, por lo que el Consistorio optó por una intervención integral.

Aunque las patologías detectadas en el estudio técnico que concluyó en febrero también se deben a las filtraciones de agua desde la superficie, por lo que será necesario realizar actuaciones puntuales en la avenida Ronda Norte que conllevarán afecciones puntuales al tráfico.

Reacciones

Debido al tiempo transcurrido entre la incidencia y la llegada de la solución, tanto el PSOE como la Asociación de Consumidores y Usuarios San Basilio el Grande mostraron su descontento por el cierre de esta infraestructura viaria, muy transitada por los vecinos de la zona.

En el mismo sentido se expresó a La Opinión Javier Raya, en representación de la asociación vecinal de San Basilio: "Está abandonado y lleno de basura".

Además, la asociación cuestiona que el proyecto no incluye mejoras en materia de accesibilidad, pues "no se ha contemplado en ningún momento la idea de poner una rampa" en sustitución de las actuales escaleras que impiden el paso a carritos de bebé, personas mayores, sillas de ruedas y carritos de la compra.

También lamenta que la infraestructura continúe cerrada a escasos días del inicio del curso escolar, ya que era muy empleada por los alumnos del instituto Miguel de Cervantes y la Escuela de Idiomas, así como por vecinos de la zona que acudían a tiendas tradicionales en san Antón y al centro de salud de San Andrés.

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Mientras, el Ayuntamiento promociona "proyectos de mayor envergadura y menos útiles", incluso "simplemente estéticos, como la remodelación de la rotonda de la Plaza de La Opinión". Por último, Raya recordó que los vecinos comenzaron a recoger firmas para pedir la apertura del túnel "a la mayor urgencia posible, porque llevamos casi un año esperando y es demasiado tiempo".