Juan Antonio Martínez Moreno, nuevo cabo de Andas de la Fuensanta: "Mi objetivo es que el pueblo lo disfrute"

Juan Antonio Martínez Romero carga sobre sus hombros con la responsabilidad de ser el cabo de Andas de los Caballeros de la Fuensanta desde el pasado martes.

Y, aunque ya ha cargado con el peso, literal y devocional, que supone portar a la Patrona durante las tres décadas que forma parte de la hermandad, reconoce en su conversación con La Opinión que "cambia mucho de ser uno solo a pensar en todo".

Además, su nombramiento se enmarca en un proceso histórico, pues es la primera vez que los caballeros se reúnen en cónclave para votar a su cabo de andas.

Momento, además, empañado por la polémica relacionada con su antecesor, Joaquín Vidal Coy. Pero "ahora hay que mirar para adelante", señaló Martínez Romero, quien pretende en los próximos cinco años que ostentará el puesto de cabo de andas mantener "lo que ya funciona" y continuar acercando esta tradición a los jóvenes, que cada vez están más presentes en las romerías y hermandades.

Por si fuera poco, su nombramiento se produjo a solo dos días de la romería de bajada de la Fuensanta que da inicio a la Feria de Murcia, jornada en la que "impresionó la gente que había" a pesar de que el termómetro rozaba los 30 grados al salir del santuario en Algezares.

Ha sido elegido por mayoría absoluta en unas elecciones históricas, las primeras que se realizan en toda la historia de la Patrona de Murcia. ¿Qué cree que vieron en usted los Caballeros de la Fuensanta para elegirle como nuevo cabo de andas?

La verdad es que no sé qué podrían ver en mí. Yo intento llevarme bien con todos ellos, siempre los he tratado bien, y creo que eso a lo mejor influyó un poco. Y llevo muchos años ahí, entonces yo creo que soy, si no el más veterano, de los más veteranos del trono. Formo parte de la hermandad desde el año 97, fui su primer secretario cuando se refundó con el padre de Joaquín, que fue el primer presidente de la refundación.

Ahora que ejerce el cargo para los próximos cinco años, ¿cuáles son sus objetivos?

Mi objetivo es que el pueblo lo disfrute, y que los estantes estén contentos y vayan a gusto llevando a su Patrona. Es lo principal.

En ese sentido, ¿se plantea algún cambio o la intención es mantener lo que ya funciona?

No, yo creo que hay que seguir las tradiciones y no cambiarlas si funcionan. Además, en estas cosas se puede cambiar poco ya. Hay que seguir manteniendo y mejorando lo que se pueda.

¿Cree que ha cambiado mucho la forma de vivir la romería desde que entró a formar parte de la hermandad?

Yo creo que sí, ahora hay más participación. Y la gente la vive más intensamente que antes. Siempre ha habido personas y siempre se ha vivido con emoción, pero últimamente se ve mucha más gente joven y muchos niños. Muchos niños que te llevan para que los pongas en la Virgen. Ayer fue una cantidad de niños pequeños, hasta con una semana. Te da no sé qué cogerlos porque los ves tan pequeñitos. Pero da mucho gusto.

Además, se estrenó como cabo de andas apenas dos días antes de la bajada de la Virgen. ¿Sintió preocupación ante una responsabilidad tan grande?

Hombre, te preocupa porque es un puesto de responsabilidad bastante alto y no es cualquier cosa, es la Patrona de Murcia. Entonces te hace pensar: a ver qué hago, cómo lo hago, cómo vamos. Porque, aunque yo lleve muchos años de estante, como responsable es la primera vez.

¿Se vive de forma muy distinta portar a la Patrona con el peso de esa responsabilidad?

Claro, es completamente distinto. Cuando eres estante te haces responsable de tu sitio, de que tu sitio vaya siempre bien y que vaya gente contigo, pero, como cabo, te haces responsable de los doce que van debajo de ti: de que lo lleves bien, lo dirijas bien y sepas cómo llevarlo. Cambia mucho de ser uno solo a pensar en todo.

Este año también se ha sentido especialmente la ausencia del alcalde José Ballesta, también Caballero de la Fuensanta. ¿Cómo lo ha vivido?

Me he acordado mucho de él, porque éramos muy buenos amigos. Si hubiera estado presente, le hubiera dado mucha alegría verme como cabo de andas. Ayer estuve con Pilar, su mujer, y nos emocionamos los dos al abrazarnos.

Su nombramiento también llega después de la polémica relacionada con su antecesor, Vidal Coy. ¿Están más calmadas las aguas?

Son cosas que ya han pasado y es mejor no remover ni tocar. Hay que mirar para adelante y ya está. Joaquín es muy amigo mío también y lo conozco muchos años. Ahora hay que mirar para adelante y dejar que las aguas vuelvan a su cauce.

Mirando precisamente hacia adelante, y ya en plena Feria de Septiembre, ¿cuál es su día favorito de la feria o de la romería?

El día de la romería es el más importante, yo creo, de la Feria de Murcia, y es lo que más gente mueve y más gente trae. Y el día de su santo, con la misa y la procesión claustral en la Catedral, también es muy bonito.

Este año la bajada ya ha sido especialmente multitudinaria. ¿Le sorprendió la cantidad de personas?

Sí, claro. Ayer me impresionó la gente que había para hacer la bajada. No es que haya poca normalmente, pero no hay tanta como este año. Ayer es que había mucha. Y decíamos: si esto es así, el día 15 veremos a ver la gente que va. Pero es bueno que haya gente.

Es habitual que muchas familias le entreguen a sus hijos para que los acerque al manto de la Virgen. ¿Cómo vive esa confianza y poder ser ese puente, o 'ascensor', entre la devoción de los fieles y su Patrona?

Como siempre he sido de los más altos que van con la Virgen, siempre me decían: “Este es más alto, que lo sube más arriba a la Virgen”. Por eso lo he hecho siempre -de ahí su apodo, 'El Ascensor'-. Y ayer también me dieron muchos a mí. También es otra responsabilidad, porque algunos son muy pequeños y la madre te dice: “El cuello, lleve usted cuidado”. Pero con cuidadito se hace muy bien.

¿Hay algún momento que haya vivido en una romería con la Fuensanta que se le haya quedado especialmente marcado?

Hay muchos momentos que se te quedan marcados en una romería, como cuando ves a tu familia y a los amigos que vienen a saludarte y a darte un abrazo. Ayer, por ejemplo, en el Carmen estaban los ancianos, todos en sus sillas de ruedas, esperando a la Virgen, y pararte allí delante de ellos con la Virgen y ver a las personas mayores emocionadas, la cara que ponen, son momentos impresionantes. Sobre todo, esa gente que sabes que a lo mejor no la pueden ver otra vez o sí, no sabemos, pero son personas mayores. Ves que se emocionan mucho y da gusto ver que la gente se emociona. Eso es maravilloso.

También está la otra cara: el cansancio, el calor y las aglomeraciones. ¿Qué diría que es lo más difícil?

Ayer, por ejemplo, yo creo que lo peor fue el calor que tuvimos. Hizo mucho calor, hacían 27 grados nada más salir del santuario. Es mucho calor. Menos mal que la gente nos lleva mucha agua. Normalmente hay más aglomeración, pero ayer la gente tampoco iba tan encima de la Virgen, no sé si era por el calor.

Y, más allá de la Feria de Septiembre, enseguida llega la segunda peregrinación con motivo de la coronación. ¿Cómo la están preparando los Caballeros de la Fuensanta?

Estamos con los preparativos. Ahora ya empezaremos a tener reuniones para en octubre empezar con la peregrinación y ya se preparará el año que viene aquí, en la ciudad de Murcia, también. Están casi todos los itinerarios y horarios hechos, pero aún tenemos que ir a Valencia para ver el Maremóvil, con su chófer y todo, que nos dejan para llevar a la Fuensanta a sitios como Yecla y Molina, a los que no se puede ir andando. Y ha habido que adaptarlo con una plataforma, porque los tronos no son iguales, y hay que ver cómo ha quedado y dejarlo todo bien para que no haya ningún problema.

También mirando al futuro, ¿cree que existe suficiente relevo generacional entre los estantes de la Fuensanta para que esta tradición perdure?

Sí, relevo hay bastante. Hay muchos hijos de estantes que van ya. Mi hijo va llevando el paso conmigo, es mi relevo, y como él hay varios. Yo llevo gente cuyos abuelos llevaban el paso y ahora van los nietos llevándolo. O sea, que esto es tradición, tradición.

Si cada vez hay más jóvenes viviendo la romería, ¿qué se puede hacer para seguir acercando esta tradición a las nuevas generaciones?

Para que la gente más joven se acerque, hay que darlo más a conocer. Por eso se manda cada vez más a gente joven a los Caballeros. Este año parece que se van a ir ya más de 70 personas. Todo eso hace que se vaya acercando más a la Virgen. Ya hay mucha gente joven y niños. Ayer me llegaron dos niños, de ocho o nueve años, con sus medallas puestas, a darme la enhorabuena. “Enhorabuena, que usted es el nuevo cabo. Nosotros somos caballeros”, los dos primos. Y da gusto ver a la gente tan joven, tan pequeñita, que ya lo vive.