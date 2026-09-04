Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este viernes

Después de que ayer se produjera la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral y la apertura de la Feria de Atracciones, de los Huertos y de otras zonas de ocio, la Feria de Septiembre de Murcia comienza a rodar este viernes con otra jornada de actividades.

Entre ellas, destaca el Pregón, este año a cargo del artista Walls. Además, habrá un pasacalles, actuaciones musicales e infantiles y una gymkana cultural.

Consulta todos los planes que ofrece este viernes la Feria de Murcia, a continuación.

Las actividades de la Feria de Septiembre este viernes, 4 de septiembre

10.30h. Visita Guiada: “La Feria a través de los documentos”. Reservas: archivo@murcia.es. También los días 7 y 10 de septiembre. Archivo Municipal. Palacio Almudí.

12h. Inauguración de la exposición “Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna”. Avenida Libertad.

18h. Gymkhana cultural. ¡Descubre nuestra Feria y Fiestas jugando!. Información y reserva: www.turismoregiondemurcia.es. 30 plazas.

19h. Inauguración Exposición. ‘30 años después. Elisa Seiquer: la escultura. Exposición antológica’. Palacio Almudí.

19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.

19:30h. Actuación de los Murciinsectos. Plaza de Santo Domingo.

20h. Pregón taurino a cargo del torero Borja Jiménez presentado por Joaquín Moeckel, con la actuación de Irene Carrión y Oscar Gallardo. Auditorio Víctor Villegas. Sala Miguel Ángel Clares.

20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20h. Pasacalles de Dulzainas y percusión “La Chirimía de Murcia” con la presentación de los cabezudos. Recorrido: Plaza Romea, Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz, Belluga, C/Sociedad, Jabonerías, Plaza de Romea.

20 y 22h. Cata Quesos Artesanos Ruperto. 30 plazas. Acceso gratuito previa retirada de invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20.30h. La Terraza de la Feria. Concierto de Muñeca Rusa. Acceso libre. Terraza de Los Molinos.

21h. Teatro en Feria: “53 domingos”. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

21h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Patiño. Huertos del Malecón.

21.30h. Pregón de la Feria de Murcia 2026. A cargo de Walls y la Orquesta de Jóvenes de la Ciudad de Murcia, a su término Castillo de Fuegos Artificiales. Plaza del Cardenal Belluga.