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Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este viernes

El artista Walls será el encargado de pronunciar el pregón inaugural en una jornada repleta de actividades culturales y de ocio familiar

El artista murciano Walls

El artista murciano Walls

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Alba Marqués

Alba Marqués

Después de que ayer se produjera la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral y la apertura de la Feria de Atracciones, de los Huertos y de otras zonas de ocio, la Feria de Septiembre de Murcia comienza a rodar este viernes con otra jornada de actividades.

Entre ellas, destaca el Pregón, este año a cargo del artista Walls. Además, habrá un pasacalles, actuaciones musicales e infantiles y una gymkana cultural.

Consulta todos los planes que ofrece este viernes la Feria de Murcia, a continuación.

Las actividades de la Feria de Septiembre este viernes, 4 de septiembre

10.30h. Visita Guiada: “La Feria a través de los documentos”. Reservas: archivo@murcia.es. También los días 7 y 10 de septiembre. Archivo Municipal. Palacio Almudí.

12h. Inauguración de la exposición “Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna”. Avenida Libertad.

18h. Gymkhana cultural. ¡Descubre nuestra Feria y Fiestas jugando!. Información y reserva: www.turismoregiondemurcia.es. 30 plazas.

19h. Inauguración Exposición. ‘30 años después. Elisa Seiquer: la escultura. Exposición antológica’. Palacio Almudí.

19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.

19:30h. Actuación de los Murciinsectos. Plaza de Santo Domingo.

20h. Pregón taurino a cargo del torero Borja Jiménez presentado por Joaquín Moeckel, con la actuación de Irene Carrión y Oscar Gallardo. Auditorio Víctor Villegas. Sala Miguel Ángel Clares.

20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20h. Pasacalles de Dulzainas y percusión “La Chirimía de Murcia” con la presentación de los cabezudos. Recorrido: Plaza Romea, Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz, Belluga, C/Sociedad, Jabonerías, Plaza de Romea.

20 y 22h. Cata Quesos Artesanos Ruperto. 30 plazas. Acceso gratuito previa retirada de invitación en www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20.30h. La Terraza de la Feria. Concierto de Muñeca Rusa. Acceso libre. Terraza de Los Molinos.

21h. Teatro en Feria: “53 domingos”. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

21h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Patiño. Huertos del Malecón.

Noticias relacionadas y más

21.30h. Pregón de la Feria de Murcia 2026. A cargo de Walls y la Orquesta de Jóvenes de la Ciudad de Murcia, a su término Castillo de Fuegos Artificiales. Plaza del Cardenal Belluga.

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