El gran mercado medieval que va a transformar Murcia durante cinco días: uno de los rincones más conocidos de la ciudad cambiará por completo

La capital murciana se prepara para retroceder varios siglos en el tiempo. Durante cinco días de septiembre un rincón muy conocido de la ciudad se transformará en un auténtico enclave medieval con la llegada del Mercado Medieval de Murcia 2026, una cita que promete convertirse en uno de los planes estrella de la Feria de Septiembre en la ciudad.

La organización corre a cargo de La Fragua de Vulcano y el evento se enmarca dentro de la programación festiva de la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia "Civitas Murcie", lo que le da un peso especial dentro del calendario de celebraciones de la capital del Segura.

Cinco días para vivir el medievo en Murcia

Desde el 10 al 14 de septiembre el entorno del Malecón se llenará de ambiente histórico, cultura y animación de calle pensada tanto para murcianos como para visitantes. El mercado arrancará con un pregón inaugural que dará el pistoletazo de salida a todas las actividades vinculadas al ambiente medieval, y a partir de ahí la programación no dará tregua.

Entre las propuestas anunciadas destacan:

Campamento histórico, con recreación y ambientación de época.

Talleres participativos para todas las edades.

Concursos y exposiciones con propuestas culturales.

Espectáculos continuos durante toda la celebración.

Música en directo integrada en la ambientación medieval.

Teatro de calle, con representaciones y escenas itinerantes.

Recreaciones históricas, vinculadas a la tradición de Moros y Cristianos y a la evocación del medievo.

Un cartel pensado para que quien se acerque al Malecón sienta, durante unas horas, que ha cruzado una puerta al pasado sin salir de Murcia.

Una nueva imagen de archivo del Mercado Medieval de Orihuela en 2025.. / vega-baja.com

El Malecón, escenario perfecto para el viaje en el tiempo

No es casualidad que el mercado se instale precisamente aquí. El Paseo del Malecón es uno de los espacios históricos más conocidos de la ciudad, situado en el margen derecho del río Segura. Nació como defensa frente a las crecidas del río y, con el paso de los siglos, se convirtió en un lugar de paseo y conexión con la huerta murciana, conservando además zonas ajardinadas y un pequeño jardín botánico en su primer tramo.

Su cercanía al centro urbano y su fuerte vínculo con la Feria de Murcia lo convierten en el marco ideal para que el mercado medieval despliegue todo su encanto, combinando patrimonio, tradición festiva y ocio familiar en pleno corazón de la ciudad.

Que el mercado se celebre en Murcia tiene, además, todo el sentido histórico. La ciudad fue fundada en el año 825 por orden de Abderramán II, en el valle medio del río Segura, y desde entonces ha construido una identidad muy ligada a la huerta, al sistema de acequias y a su papel como cruce de caminos entre distintos territorios.

Cómo llegar al Mercado Medieval de Murcia

Para quienes se acerquen desde otros puntos de la Región o de España, Murcia ofrece buenas conexiones:

Por carretera : a través de la A-7 y la A-30, principal vía de conexión con Madrid y el interior peninsular.

: a través de la A-7 y la A-30, principal vía de conexión con Madrid y el interior peninsular. En tren : la ciudad cuenta con estación con conexiones de media y larga distancia.

: la ciudad cuenta con estación con conexiones de media y larga distancia. En autobús: la estación de autobuses de Murcia dispone de servicios interurbanos y conexiones con otras ciudades españolas.

Un plan imprescindible dentro de la Feria de Septiembre

Con este mercado, Murcia suma un nuevo atractivo a su ya intensa agenda de septiembre, integrándose en el calendario de Mercados Medievales en Murcia y en la programación general de Ferias y Mercados Medievales previstas para este mes en la Región.

Entre pregones, campamentos históricos, teatro de calle y música en directo, el Malecón se prepara para vivir cinco días en los que el pasado y el presente se dan la mano, convirtiendo este rincón del Segura en parada obligada para quienes quieran vivir la Feria de Murcia desde una perspectiva diferente: la del medievo.