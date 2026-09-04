Romería
La Fuensanta emprende su segunda peregrinación en el mes del rosario: "Para Dios no hay fronteras"
El segundo recorrido con motivo del centenario de la coronación de la Virgen se desarrollará del 5 al 18 de octubre con el maremóvil, el vehículo utilizado por la patrona de Valencia
La Fuensanta llegó ayer a la Catedral en la romería que marca el inicio de la Feria de Murcia y, como es tradición, regresará a su santuario en Algezares el día 15, al término de los festejos.
Pero, en esta ocasión, la Morenica no se quedará en el monte hasta la próxima romería, pues se acerca en el calendario el centenario de su coronación, efeméride muy significativa para los murcianos de toda la Región, pues la devoción por la Fuensanta se extiende más allá de las fronteras municipales.
Y, como señaló el Obispo, José Manuel Lorca Planes, "para Dios no hay fronteras", por lo que la Fuensanta realizará una segunda peregrinación que "espera mucha gente que tiene en la mochila muchísimas cosas que ofrecerle y pedirle a la Virgen".
Y, durante este viaje, la Patrona dispondrá del maremóvil, el coche en el que procesiona la Virgen de los Desamparados, prestado por la Diócesis de Valencia para que la Morenica "vaya con dignidad por los municipios", señaló Lorca Planes.
Por su parte, el Deán de la Catedral, Tomás Cascales, resaltó que el Obispo quiso, como en las ocasiones anteriores en las que la Virgen ha salido por pueblos cercanos, que el acto quedate enmarcado en una acción de caridad importante, por lo que animó a párrocos, alcaldes y presidentes pedáneos a "que pongan interés en los pueblos" y colaboren con la corona de caridad.
"Cuando en el Cabildo se propuso la idea, todos entendíamos que no iba a ser una cosa sencilla, pero tenemos que reconocer tras la primera peregrinación, las expectativas que ya estaban altas nos han desbordado", expresó José Antonio Ibáñez, sacerdote canónigo de la Catedral.
Ibáñez resaltó que este "no es solo un momento festivo: es algo más profundo y arraigado en el corazón, no solamente de los murcianos, pues la devoción se extiende más allá de las fronteras municipales", y pasó a detallar el itinerario completo que recorrerá la Patrona.
Itinerario completo
4 de octubre
La primera parada será el Seminario Redemptoris Mater, "muy cerquita del santuario de la Fuensanta", detalló Ibáñez, tras la Misa de las 10 horas.
5 de octubre
De 11 a 12.30 horas, visita en el Hospital de la Arrixaca de 11 a 12:30 horas y, a su término, visitará el Palacio Espiscopal, donde permanecerá hasta las 16 horas.
Después, viajará al Centro Penitenciario, en Sangonera la Verde, donde estará de 16:30 a 19 horas.
A su término, se trasladará a Fortuna, donde se prevé que llegue sobre las 20 horas.
6 de octubre
18 horas Misa de despedida en Fortuna y traslado a Abanilla pasando por Mahoya.
20 horas llegada a Abanilla.
7 de octubre
18 horas Misa de despedida en Abanilla y traslado a Campos del Río
8 de octubre
17 horas Salida de Campos del Río
18 horas Llegada Barqueros
19 horas Salida a Archena. Llegada a la parroquia del Corpus con posterior traslado a la iglesia de San Juan Bautista
9 de octubre:
18 horas Misa de despedida en Archena y traslado a las Torres de Cotillas, hasta llegar a los Pulpites, y desde ahí la se trasladara a la parroquia de la Salceda.
10 de octubre
18 horas Misa en la Salceda
19 horas Salida hacia Avileses
20 horas Parada en Avileses
21 horas Llegada a Sucina
11 de octubre
17 horas Salida de Sucina
17:30 horas Parada en Los Martínez
18:15 horas Parada en Valladolises
19:30 horas Llegada a Corvera
12 de octubre
19 horas Salida de Corvera
20 horas Llegada a Lorqui
13 de octubre
19 horas Salida a Ceutí
14 de octubre
19 horas Salida de Ceutí
20 horas Llegada a Alguazas
15 de octubre
19 horas Salida de Alguazas
Nos han solicitado también una parada en el colegio CEU
21 horas Llegada a Ribera de Molina
16 de octubre
17 horas Misa en la Ribera
18 horas Salida de la Ribera a Molina de Segura con parada en Torrealta
21 horas Llegada a Ermita Consolación
17 de octubre
8:30h Traslado a la iglesia de la Asunción
18 de octubre
12 horas Misa Plaza Ayuntamiento Molina
13 horas Procesión hasta la Residencia de Nuestra Señora de Fátima.
16 horas Salida a Yecla
19 de octubre
18 horas Salida para Alhama
20 horas Llegada a la Concepción y posterior traslado a San Lázaro.
20 de octubre
19 horas Salida de Alhama
Parada en El Pozo
21 horas Llegada a Librilla
21 de octubre
17 horas Salida de Librilla
18:30 horas Seminario San Fulgencio
22 de octubre
16 horas Salida del Seminario hacia el Cementerio de Nuestro Padre Jesús
17 horas Misa y posterior traslado al Santuario de la Virgen a las 18:30 horas
- Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
- Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
- Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
- Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
- Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia
- La Vuelta a España pasa por la Región de Murcia: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- La Plaza Santo Domingo de Murcia se llena de jóvenes que acuden a ver las 'batallas de aura'
- Ha intentado tirarla por el balcón': alarma vecinal en el centro de Murcia por una fuerte discusión entre una pareja de ancianos