La Fuensanta emprende su segunda peregrinación en el mes del rosario: "Para Dios no hay fronteras"

La Fuensanta llegó ayer a la Catedral en la romería que marca el inicio de la Feria de Murcia y, como es tradición, regresará a su santuario en Algezares el día 15, al término de los festejos.

Pero, en esta ocasión, la Morenica no se quedará en el monte hasta la próxima romería, pues se acerca en el calendario el centenario de su coronación, efeméride muy significativa para los murcianos de toda la Región, pues la devoción por la Fuensanta se extiende más allá de las fronteras municipales.

Y, como señaló el Obispo, José Manuel Lorca Planes, "para Dios no hay fronteras", por lo que la Fuensanta realizará una segunda peregrinación que "espera mucha gente que tiene en la mochila muchísimas cosas que ofrecerle y pedirle a la Virgen".

Y, durante este viaje, la Patrona dispondrá del maremóvil, el coche en el que procesiona la Virgen de los Desamparados, prestado por la Diócesis de Valencia para que la Morenica "vaya con dignidad por los municipios", señaló Lorca Planes.

Por su parte, el Deán de la Catedral, Tomás Cascales, resaltó que el Obispo quiso, como en las ocasiones anteriores en las que la Virgen ha salido por pueblos cercanos, que el acto quedate enmarcado en una acción de caridad importante, por lo que animó a párrocos, alcaldes y presidentes pedáneos a "que pongan interés en los pueblos" y colaboren con la corona de caridad.

"Cuando en el Cabildo se propuso la idea, todos entendíamos que no iba a ser una cosa sencilla, pero tenemos que reconocer tras la primera peregrinación, las expectativas que ya estaban altas nos han desbordado", expresó José Antonio Ibáñez, sacerdote canónigo de la Catedral.

Ibáñez resaltó que este "no es solo un momento festivo: es algo más profundo y arraigado en el corazón, no solamente de los murcianos, pues la devoción se extiende más allá de las fronteras municipales", y pasó a detallar el itinerario completo que recorrerá la Patrona.

Itinerario completo

4 de octubre

La primera parada será el Seminario Redemptoris Mater, "muy cerquita del santuario de la Fuensanta", detalló Ibáñez, tras la Misa de las 10 horas.

5 de octubre

De 11 a 12.30 horas, visita en el Hospital de la Arrixaca de 11 a 12:30 horas y, a su término, visitará el Palacio Espiscopal, donde permanecerá hasta las 16 horas.

Después, viajará al Centro Penitenciario, en Sangonera la Verde, donde estará de 16:30 a 19 horas.

A su término, se trasladará a Fortuna, donde se prevé que llegue sobre las 20 horas.

6 de octubre

18 horas Misa de despedida en Fortuna y traslado a Abanilla pasando por Mahoya.

20 horas llegada a Abanilla.

7 de octubre

18 horas Misa de despedida en Abanilla y traslado a Campos del Río

8 de octubre

17 horas Salida de Campos del Río

18 horas Llegada Barqueros

19 horas Salida a Archena. Llegada a la parroquia del Corpus con posterior traslado a la iglesia de San Juan Bautista

9 de octubre:

18 horas Misa de despedida en Archena y traslado a las Torres de Cotillas, hasta llegar a los Pulpites, y desde ahí la se trasladara a la parroquia de la Salceda.

10 de octubre

18 horas Misa en la Salceda

19 horas Salida hacia Avileses

20 horas Parada en Avileses

21 horas Llegada a Sucina

11 de octubre

17 horas Salida de Sucina

17:30 horas Parada en Los Martínez

18:15 horas Parada en Valladolises

19:30 horas Llegada a Corvera

12 de octubre

19 horas Salida de Corvera

20 horas Llegada a Lorqui

13 de octubre

19 horas Salida a Ceutí

14 de octubre

19 horas Salida de Ceutí

20 horas Llegada a Alguazas

15 de octubre

19 horas Salida de Alguazas

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21 horas Llegada a Ribera de Molina

16 de octubre

17 horas Misa en la Ribera

18 horas Salida de la Ribera a Molina de Segura con parada en Torrealta

21 horas Llegada a Ermita Consolación

17 de octubre

8:30h Traslado a la iglesia de la Asunción

18 de octubre

12 horas Misa Plaza Ayuntamiento Molina

13 horas Procesión hasta la Residencia de Nuestra Señora de Fátima.

16 horas Salida a Yecla

19 de octubre

18 horas Salida para Alhama

20 horas Llegada a la Concepción y posterior traslado a San Lázaro.

20 de octubre

19 horas Salida de Alhama

Parada en El Pozo

21 horas Llegada a Librilla

21 de octubre

17 horas Salida de Librilla

18:30 horas Seminario San Fulgencio

22 de octubre

16 horas Salida del Seminario hacia el Cementerio de Nuestro Padre Jesús

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17 horas Misa y posterior traslado al Santuario de la Virgen a las 18:30 horas