La Fuensanta ya descansa en la Catedral y la Feria se desata en la ciudad de Murcia

La Virgen de la Fuensanta ya descansa en la Catedral de Murcia mientras que la Feria de Septiembre comienza a desplegar música, gastronomía y propuestas de ocio por toda la ciudad.

La Morenica aguardaba desde ayer por la mañana para emprender la romería que da inicio a los festejos en compañía de sus fieles, aunque fue pasadas las 15.30 horas cuando comenzaron a repicar las campanas del santuario en el monte de Algezares y la Patrona salió entre aplausos de sus fieles y portada a hombros por los estantes de la hermandad de Caballeros de la Fuensanta, que desde hace dos días cuentan con un nuevo cabo de Andas: Juan Antonio Martínez Romero, punta de lanza de los ‘coloraos’ en el paso de la Dolorosa carmelitana de la Archicofradía de la Sangre.

Juan Antonio Martínez Romero se estrenó como cabo de Andas de los Caballeros de la Fuensanta en la romería de bajada. / Israel Sánchez

La Fuensanta ya caminaba por las calles de la ciudad a las ocho de la tarde, despertando aplausos, halagos y cohetes hasta su llegada a la Iglesia del Carmen. Después, la comitiva se encontró con el recibimiento de la Coral Discantus a su paso por el Parador del Rey y la tradicional petalada a la Patrona en la calle Arenal.

Petalada a la Virgen de la Fuensanta a su llegada a la ciudad. / Israel Sánchez

Mientras, cientos de fieles aguardaban ya en el entorno de la plaza Belluga y el interior de la Catedral la llegada de su Patrona. La comitiva se demoró un poco y llegó sobre las 21.00 horas, cuando se suponía que iba a concluir el cortejo, al entorno de la Glorieta. "¡Viva la Virgen de la Fuensanta!" fue, como viene siendo habitual, el reclamo más repetido, aunque rivalizó con los gritos de "¡Guapa, guapa y guapa!" que le proferían los fieles a su Patrona.

Un castillo de fuegos artificiales precedió a la llegada de la Morenica en una abarrotada plaza Belluga y los espectadores se arrancaron a aplaudir -excepto aquellos fieles que no se desprendieron del abanico que les acompañaba en una noche en la que los termómetros rozaron los 30 grados-.

"Como ya es demasiado tarde", indicó el Obispo, José Manuel Lorca Planes, la eucaristía quedó reducida al rezo de un avemaría por la Fuensanta

La Morenica se detuvo un momento frente al Palacio Episcopal -donde mañana se detallará el itinerario de su segunda peregrinación con motivo del centenario de su coronación-, antes de proseguir hasta la Catedral, cuyas campanas comenzaron a repicar al ver llegar a la comitiva.

La música del órgano reinó en el interior de la Catedral desde que la Fuensanta cruzó la Puerta del Perdón hasta que llegó al Altar Mayor y, aunque le aplaudieron a lo largo de todo el recorrido, el aplauso que la Patrona arrancó a los murcianos al descansar, al fin, en la Catedral, se prolongó durante más de un minuto.

"Como ya es demasiado tarde", indicó el Obispo, José Manuel Lorca Planes, la eucaristía quedó reducida al rezo de un avemaría por la Fuensanta, que ya descansa en la Catedral mientras los festejos se adueñan de la ciudad hasta el día 15, cuando la Morenica regresará, también en romería, a su santuario en Algezares.