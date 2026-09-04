Adjudicadas por más de 2 millones las obras de la nueva biblioteca de El Palmar

Los vecinos de El Palmar podrán disfrutar de una renovada biblioteca y una nueva sala de estudio el curso escolar 2027/2028.

El Ayuntamiento adjudicó este viernes en Junta de Gobierno el proyecto de rehabilitación del antiguo colegio Escuelas Nuevas, que será el centro municipal de la pedanía. Aunque el edificio servirá también para ampliar el servicio de biblioteca y ofrecer, por primera vez, el de sala de estudios.

El acuerdo queda en manos de la mercantil Zima Desarrollos Integrales SL, por un importe de 2.052.952 euros, financiados a través del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP). Además, el edil y portavoz del PP, José Francisco Muñoz, resaltó que esta cantidad económica supone una baja del 12,5 por ciento sobre el precio de licitación.

Tras la firma del acta de replanteo, que junto a otros trámites suele conllevar un mes, la mercantil contará con un plazo de 10 meses para ejecutar las obras, por lo que el proyecto debería haber concluido a finales del próximo año.

Servicios

La futura biblioteca funcionará en la primera planta de este nuevo espacio municipal y desde el Ayuntamiento indican que "estará diseñada para ser totalmente accesible".

Además, la nueva sede del servicio permitirá prácticamente duplicar la superficie de la actual, al pasar de los 336 metros cuadrados actuales a 651, espacio que reunirá una sala de lectura para adultos, otra infantil, despachos y aseos.

Por otro lado, El Palmar contará por primera vez con una sala de estudio con cerca de un centenar de puestos, a la que se podrá entrar las 24 gracias a que contará con acceso independiente desde la calle.

De patio a sala polivalente

Uno de los espacios más destacados del inmueble, el antiguo patio central, se convertirá en el principal distribuidor del edificio. Este lugar contará con una gran estructura acristalada como cubierta y funcionará como una sala polivalente destinada a acoger exposiciones, presentaciones y actividades culturales y sociales.

En la planta baja también se ubicarán la recepción, aulas taller y dos salas multiusos, y esta estancia quedará conectada con la primera planta mediante unas renovadas escaleras y un nuevo ascensor.

Asimismo, el proyecto contempla la restauración de las fachadas, la renovación de las carpinterías y cubiertas, mejoras estructurales y la instalación de un nuevo forjado sanitario para evitar humedades.

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Por último, se actuará sobre el entorno inmediato con la construcción de nuevas aceras y pavimentos y la instalación de iluminación exterior, aunque desde el Consistorio detallan que "esta primera fase de los trabajos se centrará en el edificio y su entorno, dejando el resto de la parcela para futuras actuaciones".