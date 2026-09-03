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Más tiempo para alegar a la urbanización de la estación de El Carmen de Murcia tras las críticas del PSOE

La ampliación llega tras las críticas del PSOE, que cuestionó que el proceso participativo se desarrollase en agosto

La futura estación de autobuses de El Carmen, en obras.

La futura estación de autobuses de El Carmen, en obras. / Israel Sánchez

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Los afectados por el proyecto de reparcelación de la estación de El Carmen disponen ahora de más tiempo para presentar alegaciones. En concreto, disponen de 10 días hábiles más, que comenzaron a contar este miércoles, cuando este cambio se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Esta ampliación llega después de que el PSOE criticase que este proceso de participación ciudadana se desarrolle en agosto, cuando mucha gente está de vacaciones y resulta más difícil preparar la documentación necesaria para alegar al proyecto, destinado a reordenar los terrenos liberados tras el soterramiento de las vías del tren.

Más de 250 parcelas

Y es que se trata de un proyecto urbanístico de gran envergadura, que afecta a más de 200.000 metros cuadrados y a cerca de 250 parcelas entre solares, viviendas y negocios, de las que más del 15 por ciento de las parcelas pertenecen a propietarios particulares, como recordó el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, cuando inició el periodo de exposición pública, el pasado 1 de agosto.

Y, con los plazos previstos en un inicio, la presentación de alegaciones habría concluido el 28 de agosto.

Sin embargo, tras la denuncia de los socialistas, el teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, emitió un decreto fechado el pasado 20 de agosto que solicita la ampliación que se hizo efectiva tras su publicación en el BORM.

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Cabe recordar que este periodo de exposición pública es el paso previo al inicio de la evaluación del impacto ambiental, proceso destinado a autorizar la ejecución del proyecto.

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