Suben los precios de los Huertos del Malecón en Murcia por tercer año consecutivo

La ciudad de Murcia tiene la suerte de que, tras el verano y durante ese periodo de tristeza posvacacional, llega la Feria para no dejar que los ánimos decaigan. No obstante, cada vez cuesta más participar en esta festividad.

Los precios de los Huertos del Malecón suben por tercer año consecutivo. En pasadas ediciones el incremento fue de entre 0,10 y 0,40 euros. En esta ocasión el aumento alcanza en algunos casos los 50 céntimos.

La jarra de un litro de cerveza, por ejemplo, pasará a costar 7 euros -6,50 en la edición anterior-. Entre las bebidas destacan otras subidas como la del chato de vino, la caña de cerveza, el vaso de cerveza, el bote de cerveza y la jarra de un litro de vino. Todos con un crecimiento de 0,20 euros.

El café de olla y el tapón de mistela, por su parte, serán diez céntimos más caros que el año anterior. Uno de los pocos productos que mantendrá su precio será el agua mineral: 1,10 euros.

Suben las tapas

La comida se encuentra en una situación similar a las bebidas. En la práctica totalidad de los casos experimentaron un aumento de 20 céntimos con respecto a la Feria de 2025. Los productos concretos que se verán afectados son: el chorizo a la plancha, la morcilla, el morcón o burrón, la salchicha, la longaniza, chiquillo y un largo etcétera.

Una de las subidas más grandes se la lleva el plato grande de michirones: de 3,70 a 4,20 euros. También el jamón serrano, el plato grande de entremeses variados, la tortilla de patatas, la ensalada de pimientos y el pisto crecerán entre 20 y 40 céntimos.

Todos los precios

Para que puedas hacer un presupuesto, te dejamos a continuación todos los precios de los Huertos del Malecón:

Precio de las bebidas:

Chato de vino: 1,20 €

Caña de Cerveza: 1,60 €

Vaso de Cerveza (30cl): 1,80 €

Bote de cerveza: 1,80 €

Jarra de litro cerveza: 7 €

Jarra de vino (1l.): 5 €

Jarra de vino (1/2l.): 2,50 €

Refrescos (botellín): 1,50 €

Agua mineral (botellín): 1,10 €

Bote de refresco: 1,80 €

Cerveza sin alcohol (25cl): 1,80 €

Agua (1/2l.): 1,80 €

Gaseosa (1/2l.): 1,50 €

Jarra litro sangría /Tinto de verano: 7 €

Vaso de tinto de verano: 1,80 €

Café de olla: 1,10 €

Tapón de mistela: 1,10 €

Precio de las tapas:

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