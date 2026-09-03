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Murcia amplía por primera vez su oferta educativa municipal a cerca de 7.800 alumnos de FP

La iniciativa llevará 105 actividades a un total de 190 centros educativos, 122 situados en pedanías y 68 en el casco urbano

La alcaldesa, Rebeca Pérez, presentó este jueves la oferta educativa en el Cuartel de Artilleria.

La alcaldesa, Rebeca Pérez, presentó este jueves la oferta educativa en el Cuartel de Artilleria. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

La oferta educativa municipal para el curso 2026/2027 que inicia la próxima semana amplía por primera vez el número de plazas y dará servicio a cerca de 7.800 alumnos de Formación Profesional Básica y Grado Medio.

"La incorporación de la Formación Profesional supone un paso muy importante para ampliar las oportunidades de aprendizaje y acercar a nuestros estudiantes el patrimonio, la cultura, la ciencia y los servicios que ofrece nuestro municipio", destacó la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, este jueves durante la presentación de la oferta educativa '#MurciaMiCiudadEnseña' en el Cuartel de Artillería.

En total, la iniciativa llegará a una población potencial de 78.775 alumnos de 190 centros educativos, 122 situados en pedanías y 68 en el casco urbano, mediante una oferta integrada por 105 actividades.

Presentación de ofertas

La programación está disponible para la comunidad educativa en la página web municipal del servicio (www.murciaeducadora.net), donde el profesorado puede consultar las actividades y seleccionar las propuestas más adecuadas para cada etapa y nivel educativo.

En concreto, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 8 al 22 de septiembre para Educación Infantil y Primaria, y del 15 al 29 de septiembre para Educación Secundaria, Bachillerato y FP.

El programa se desarrollará entre octubre de 2026 y mayo de 2027 y cuenta con la colaboración de museos, centros culturales, universidades, servicios municipales, entidades sociales y colectivos de todo el municipio.

En cuanto a las iniciativas, se distribuyen en siete bloques temáticos: Artes Escénicas, Patrimonio Histórico-Artístico, Patrimonio Científico, Patrimonio Natural, Patrimonio Tradicional, Conocer Servicios-Crear Conciencias y Haciendo Ciudadanía.

Y una de las novedades es que las representaciones teatrales destinadas a Educación Infantil renovarán sus contenidos con espectáculos adaptados a las diferentes edades y centrados en valores como la autoestima, la diversidad, la amistad, la cooperación y la alimentación saludable.

Prevención del acoso escolar

La programación municipal también incluye la celebración del IV Encuentro Intercentros contra el Acoso Escolar y, además, "esta edición reforzará su dimensión preventiva con la creación de la Cátedra 'Alianzas para la Convivencia', desarrollada en colaboración con la Universidad de Murcia y coordinada con el Observatorio Regional contra la Islamofobia y otros Delitos de Odio", resaltan desde el Consistorio.

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En este marco, se organizarán charlas, talleres y actividades para prevenir conductas de acoso, discriminación y ciberodio, así como para promover un uso seguro, responsable y respetuoso de las redes sociales.

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