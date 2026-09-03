Llegan a Murcia los cambiadores inclusivos que suscitaron polémica

Los cambiadores inclusivos inician su andadura por el municipio de Murcia. La Cárcel Vieja y el edificio Abenarabi cuentan desde este miércoles con estos espacios que pidió el PSOE durante un pleno municipal, sesión en la que el PP los tildó de "mastodontes" por sus dimensiones, para después anunciar su implantación progresiva en los edificios públicos municipales en el marco de una actuación a nivel regional.

Estas declaraciones por parte de la edil del PP, Ascensión Carreño, suscitaron la polémica, más aún cuando estaba reciente en la memoria colectiva la escena que se viralizó de la celebración de la maratón de Murcia, en la que un padre y una madre cambiaron a su hija en el suelo de una calle del centro de la ciudad, a falta de espacios habilitados para hacerlo.

Los cambiadores inclusivos están diseñados para garantizar la higiene personal, la seguridad y la dignidad de personas con discapacidad severa, personas ostomizadas, mayores en situación de dependencia y ciudadanos que requieren asistencia para el uso de los aseos fuera del entorno doméstico.

Así, estas instalaciones incorporan grúas de techo para facilitar las transferencias y camillas de cambio para adultos, así como inodoros adaptados, lavabos ergonómicos, módulos específicos para personas ostomizadas. Además, cuentan con sistemas de alarma y climatización.

"La puesta en marcha de estos cambiadores forma parte de una red que supone un antes y un después en las políticas municipales de accesibilidad. Murcia da un paso decisivo para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones, con dignidad y sin que una necesidad básica limite su participación en la vida social", valoró la edil de Discapacidad, Ascensión Carreño, el miércoles durante la instalación del primer cambiador en el espacio cultural de la Cárcel Vieja.

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Carreño también destacó que "este proyecto es fruto del trabajo conjunto con las entidades que forman parte de la mesa municipal de la discapacidad y demuestra que escuchar a quienes conocen de primera mano las necesidades de las personas es la mejor manera de construir una ciudad más inclusiva, más humana y preparada para todos".