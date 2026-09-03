Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: consulta el programa de actividades para este jueves

Este jueves, 3 de septiembre, arranca la Feria de Septiembre de Murcia con una amplia programación de actividades de la que podrán disfrutar los murcianos en los próximos días.

El plato fuerte de hoy es la tradicional bajada en romería de la Virgen de la Fuensanta desde su santuario hasta la Catedral de Murcia, donde pasará las fiestas hasta el día 15 de septiembre, festivo local en el municipio.

Además, este jueves se produce la apertura de la Feria de Atracciones en La Fica, así como del mercado de artesanía en el Plano de San Francisco o la zona Bee Garden en la Glorieta de España.

También comienzan los conciertos con la fiesta de presentación del Lemon Pop y se inauguran los Huertos en el Malecón, entre otras actividades. Puedes consultarlas todas, a continuación.

Las actividades de la Feria de Murcia, este jueves

12h. Inauguración de la exposición: “30 años de Lemon Pop en sus carteles”. Hasta el 12 de septiembre. Molinos del Río.

15.30h. Salida de Nuestra Señora de la Fuensanta en romería hacia la ciudad de Murcia. Santuario de la Fuensanta.

18h. Apertura Feria de Atracciones. Descuentos especiales de inauguración en las atracciones. 2X1 en todas las atracciones. Recinto de Atracciones la FICA.

18h. Apertura mercado de artesanía: joyería, marroquinería, cerámica, cristal, papel y cartón, belenes, etc. Plano de San Francisco.

18h. Beer Garden. Cómete Murcia. Cierre 00h. Hasta el día 14. Glorieta de España. Zona del Martillo.

19h. Feria de Foodtrucks. Cómete Murcia Food Trucks. Hasta el día 14, abierto de 19 a 00h. Jardín de Teniente Flomesta.

19.30h. Recepción oficial a Nuestra Señora de la Fuensanta. Recibimiento en el Parador del Rey por la Coral Discantus y petalada en la C/ Arenal dando inicio a la Feria de Murcia 2026. Iglesia del Carmen.

20h. Exposición y venta de productos de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Jumilla y Yecla; Estrella de Levante, Cafés Salzillo, Faroliva, Amigos de la Marinera, Quesos Ruperto, Salazones y Anchoas Matías López, Jecomur, Lonchemur y ganador pastel de carne artesano 2022 Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20 y 22h. Cata de cervezas Estrella de Levante. 30 plazas. Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20.30h. Lemon Pop. Fiesta de Presentación. Concierto de The Ray Ons + Huff DJ. Terraza de Los Molinos.

21h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.

21h. Teatro en Feria: “53 domingos”. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

21h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Torreagüera. Huertos del Malecón.

21h. El Tío de la Pita con los cabezudos (tras Agrupación musical de Puente Tocinos) y los Gigantes de Cehegín, celebran la inauguración de la Feria. Desde la Plaza de Belluga hasta el Plano de San Francisco.

21.30h. Encendido de La Gran Noria Panorámica ‘De Murcia al Cielo’. Accesible para personas con movilidad reducida. Plano de San Francisco.

21.30h. Inauguración oficial de los Huertos y de la zona Peque-Huertos. Degustación diaria en los 15 Huertos participantes de la gastronomía típica murciana. Huertos del Malecón.

22.30h. Inauguración del Recinto Ferial de Atracciones y encendido de pórticos. Recinto de atracciones la FICA.