Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Virus NiloHuelga AmazonAlcaraz remontadaFeria MurciaReal Murcia
instagramlinkedin

Romería

La Fuensanta, rumbo a la ciudad arropada por sus fieles: cuenta atrás para el inicio de la Feria de Murcia

La Patrona salió de su santuario en Algezares pasadas las 15.30 horas y su llegada a la Catedral se prevé sobre las 21:00 horas

Salida de la Morenica de su santuario en Algezares.

Salida de la Morenica de su santuario en Algezares. / Policía Local de Murcia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Judit López Picazo

Judit López Picazo

La Virgen de la Fuensanta ya está rumbo a la ciudad de Murcia en la romería que marca el inicio de la Feria de Septiembre. Aunque la Morenica aguardaba desde esta mañana, ataviada con un manto blanco bordado en dorado, para emprender la romería acompañada de sus fieles.

Fue pasadas las 15.30 horas cuando comenzaron a repicar las campanas del santuario en el monte de Algezares y la Patrona salió entre aplausos de sus fieles y portada a hombros por los estantes de la hermandad de Caballeros de la Fuensanta, que desde hace dos días cuentan con un nuevo cabo de Andas: Juan Antonio Martínez Romero, punta de lanza de los 'coloraos' en el paso de la Dolorosa carmelitana de la Archicofradía de la Sangre.

La comitiva se dirige ahora a la ciudad y se prevé su llegada a la Iglesia del Carmen sobre las 19:00 horas, desde donde continuará hasta la Catedral, con la previsión de concluir el recorrido a las 21.00 horas.

Aunque, lejos de un final, este punto será solo el inicio de la Feria de Septiembre, pues esta tarde, antes incluso de que la Patrona llegue al casco urbano, se pondrá en funcionamiento la noria panorámica de 30 metros de altura ubicada en el plano de San Francisco, junto a la que se ha instalado un mercadillo artesanal.

Y esta misma noche, a partir de las 21.30 horas, los 12 huertos del Malecón encenderán los fogones y comenzarán a desplegar catas gratis y conciertos diarios, con precios que suben por tercer año consecutivo.

Calles cortadas

El paso de la comitiva obligará a realizar cortes de tráfico en Algezares a partir de las 15:00 horas y en distintas calles de la ciudad entre las 17:30 y las 20:30 horas.

Estas modificaciones en el espacio viario murciano impedirán temporalmente la circulación del transporte público por arterias como la avenida de la Constitución, Gran Vía, Puente Viejo, Alameda de Colón y Torre de Romo.

La romería partirá del santuario de la Virgen de la Fuensanta y pasará por C/ Ntra. Sra. de la Fuensanta, C/ Saavedra Fajardo (RM-302), Plaza Canalejas, Avda. Región de Murcia, la rotonda Costera Sur, Avda. del Progreso, Ronda Sur, Avda. Pío XII, C/ Torre de Romo, C/ Sacerdotes Hermanos Cerón y se prevé que llegue a la Iglesia del Carmen sobre las 19:00 horas.

Noticias relacionadas y más

Después, la continuará por Alameda de Colón, el Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Plaza Cardenal Belluga. C/ Salzillo, C/ Barrionuevo y Plaza Hernández Amores hasta desembocar en la Catedral, alrededor de las 21.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
  2. Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
  3. Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
  4. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  5. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  6. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
  7. Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia
  8. La Vuelta a España pasa por la Región de Murcia: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón

La Fuensanta, rumbo a la ciudad arropada por sus fieles: cuenta atrás para el inicio de la Feria de Murcia

La Fuensanta, rumbo a la ciudad arropada por sus fieles: cuenta atrás para el inicio de la Feria de Murcia

Suben los precios de los Huertos del Malecón en Murcia por tercer año consecutivo

Suben los precios de los Huertos del Malecón en Murcia por tercer año consecutivo

Formaciones gratis de inglés, francés, alemán y coreano para 560 jóvenes murcianos con el club de idiomas del Ayuntamiento

Formaciones gratis de inglés, francés, alemán y coreano para 560 jóvenes murcianos con el club de idiomas del Ayuntamiento

Detenido en Murcia tras amenazar a otra persona con un cuchillo para robar sus pertenencias

Detenido en Murcia tras amenazar a otra persona con un cuchillo para robar sus pertenencias

Condenado a 18 meses de prisión el líder de una asociación cannábica de Murcia por tráfico de drogas

Condenado a 18 meses de prisión el líder de una asociación cannábica de Murcia por tráfico de drogas

Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: consulta el programa de actividades para este jueves

Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: consulta el programa de actividades para este jueves

Llegan a Murcia los cambiadores inclusivos que suscitaron polémica

Llegan a Murcia los cambiadores inclusivos que suscitaron polémica

Más tiempo para alegar a la urbanización de la estación de El Carmen de Murcia tras las críticas del PSOE

Más tiempo para alegar a la urbanización de la estación de El Carmen de Murcia tras las críticas del PSOE
Tracking Pixel Contents