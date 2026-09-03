La Fuensanta, rumbo a la ciudad arropada por sus fieles: cuenta atrás para el inicio de la Feria de Murcia

La Virgen de la Fuensanta ya está rumbo a la ciudad de Murcia en la romería que marca el inicio de la Feria de Septiembre. Aunque la Morenica aguardaba desde esta mañana, ataviada con un manto blanco bordado en dorado, para emprender la romería acompañada de sus fieles.

Fue pasadas las 15.30 horas cuando comenzaron a repicar las campanas del santuario en el monte de Algezares y la Patrona salió entre aplausos de sus fieles y portada a hombros por los estantes de la hermandad de Caballeros de la Fuensanta, que desde hace dos días cuentan con un nuevo cabo de Andas: Juan Antonio Martínez Romero, punta de lanza de los 'coloraos' en el paso de la Dolorosa carmelitana de la Archicofradía de la Sangre.

La comitiva se dirige ahora a la ciudad y se prevé su llegada a la Iglesia del Carmen sobre las 19:00 horas, desde donde continuará hasta la Catedral, con la previsión de concluir el recorrido a las 21.00 horas.

Aunque, lejos de un final, este punto será solo el inicio de la Feria de Septiembre, pues esta tarde, antes incluso de que la Patrona llegue al casco urbano, se pondrá en funcionamiento la noria panorámica de 30 metros de altura ubicada en el plano de San Francisco, junto a la que se ha instalado un mercadillo artesanal.

Y esta misma noche, a partir de las 21.30 horas, los 12 huertos del Malecón encenderán los fogones y comenzarán a desplegar catas gratis y conciertos diarios, con precios que suben por tercer año consecutivo.

Calles cortadas

El paso de la comitiva obligará a realizar cortes de tráfico en Algezares a partir de las 15:00 horas y en distintas calles de la ciudad entre las 17:30 y las 20:30 horas.

Estas modificaciones en el espacio viario murciano impedirán temporalmente la circulación del transporte público por arterias como la avenida de la Constitución, Gran Vía, Puente Viejo, Alameda de Colón y Torre de Romo.

La romería partirá del santuario de la Virgen de la Fuensanta y pasará por C/ Ntra. Sra. de la Fuensanta, C/ Saavedra Fajardo (RM-302), Plaza Canalejas, Avda. Región de Murcia, la rotonda Costera Sur, Avda. del Progreso, Ronda Sur, Avda. Pío XII, C/ Torre de Romo, C/ Sacerdotes Hermanos Cerón y se prevé que llegue a la Iglesia del Carmen sobre las 19:00 horas.

Después, la continuará por Alameda de Colón, el Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Plaza Cardenal Belluga. C/ Salzillo, C/ Barrionuevo y Plaza Hernández Amores hasta desembocar en la Catedral, alrededor de las 21.00 horas.