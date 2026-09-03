Formaciones gratis de inglés, francés, alemán y coreano para 560 jóvenes murcianos con el club de idiomas del Ayuntamiento

Los jóvenes murcianos podrán optar a una de las 560 plazas que ofrece el club de idiomas municipal para el próximo curso escolar a partir del 7 de septiembre, cuando inicia el plazo de inscripción que concluye el día 18.

La iniciativa se dirige a los jóvenes nacidos entre 2008 y 2014 con el objetivo de facilitar el aprendizaje y la práctica de inglés, francés, alemán y coreano mediante metodologías de educación no formal que conforman "una forma diferente de aprender, basada en la práctica, la participación y el contacto con otras culturas", explicó la edil de Talento Joven, Sofía López-Briones, quien presentó este jueves la oferta educativa.

En concreto, "las actividades están diseñadas para favorecer la participación y la comunicación, creando situaciones en las que puedan utilizar los idiomas de manera práctica y natural, a través de conversaciones guiadas, juegos, talleres y propuestas temáticas, al mismo tiempo que desarrollan habilidades sociales y personales", detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

"La educación no formal permite, además, trabajar competencias que van más allá del conocimiento de un idioma, como la confianza, la autonomía, la capacidad de comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad y la convivencia con personas de diferentes culturas", agrega el escrito.

Horarios y ubicaciones

La actividad es gratis, para no interferir con las clases en centros educativos, y las sesiones se desarrollarán en horario de tarde en edificios públicos municipales, como espacios jóvenes, centros culturales y centros municipales de barrios y pedanías.

Durante el último curso las clases se impartieron en 19 centros, entre ellos los Espacios Jóvenes 585 m², La Nave y El Palmar, así como centros culturales de El Carmen, Beniaján, La Alberca, Guadalupe, Santiago y Zaraiche, Zarandona, Churra, Sangonera la Verde, Patiño, San Pío X y Puertas de Castilla, además de otros equipamientos municipales.

En cuanto a la distribución, cada grupo formativo contará con un máximo de diez participantes y estará acompañado por profesorado especializado. Además, se contará con la colaboración de jóvenes que participan en programas e iniciativas europeas, para "favorecer un ambiente cercano y motivador", detallan desde el Consistorio.

Toda la información relativa a las sedes, horarios y grupos de edad puede consultarse tanto en la convocatoria como en la página web municipal del servicio (www.informajoven.org).

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Además, para resolver dudas o ampliar información, las personas interesadas pueden dirigirse al servicio de Juventud, al programa de proyectos europeos e intercambios juveniles o contactar a través del teléfono 938 231 589.