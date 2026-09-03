Cata solidaria de migas junto al río Segura el próximo 20 de septiembre

La VI edición de ‘Sabe a Murcia' llevará este año las migas huertanas a la Plaza del Escultor Juan González Moreno el próximo 20 de septiembre. Las concejales Sofía López-Briones y Ascensión Carreño, acompañadas por el presidente de la Junta Municipal del Distrito El Carmen, Basilio Piñero, presentaron ayer esta nueva edición del concurso gastronómico de carácter popular, que mantiene su apuesta por poner en valor la gastronomía tradicional murciana y los productos de la Región.

El certamen, que se ha consolidado como una de las citas gastronómicas más esperadas del calendario murciano, volverá a poner en valor la cocina tradicional de la Región y contará, un año más, con un componente solidario en beneficio de ASSIDO, asociación que trabaja por la inclusión de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Las inscripciones para participar en el concurso ya están abiertas y podrán realizarse a través de la página web oficial sabeamurcia.com.

Una jornada para disfrutar de la gastronomía murciana

La VI edición tendrá como protagonista a uno de los platos más tradicionales de la cocina huertana, las migas, que serán elaboradas por los participantes durante la jornada. El público podrá acompañar la celebración y disfrutar de diferentes degustaciones gracias a la colaboración y patrocinio de empresas y firmas de la Región de Murcia.

Como en anteriores ediciones, el evento mantendrá su carácter solidario. Los asistentes podrán adquirir una pulsera por cinco euros que permitirá acceder a las degustaciones de diferentes productos, entre ellos marineras, jamón, cerveza y vino. Los beneficios obtenidos se destinarán a ASSIDO.

Un jurado formado por profesionales de la gastronomía

El concurso contará nuevamente con un jurado integrado por profesionales de la restauración y representantes del ámbito gastronómico y social. Entre ellos se encuentran Esther Cánovas, propietaria de Salabores y La Macetúa; Pablo Martínez López, responsable del restaurante Eszencia, de Cartagena y delegado autonómico de Euro-Toques; Juan Antonio García Gil, presidente de Jecomur; Nacho Herrero Arboledas, vicepresidente del Club Murcia Gourmet, y Antonio García Moreno, de Pan Moreno.

También formarán parte del jurado la directora de Murcia Talent, Sherezade Carrillo Cárceles; la concejala de Talento Joven, Sofía López-Briones; el presidente de la Junta de Distrito del Barrio del Carmen, Basilio Piñero, y la abanderada de la Federación de Moros y Cristianos, Sofía de los Ángeles Pérez.

El jurado será el encargado de valorar las elaboraciones y decidir los ganadores, que recibirán tres premios dotados con cheques de 400, 250 y 100 euros, además de la Joya de Murcia ‘Flor de Azahar Jewelry', creada por Patri, Joyeros Artesanos, visitas a Estrella de Levante y Bodegas Casa Ermita con cata incluida y lotes de productos.

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Con esta nueva edición, ‘Sabe a Murcia' continúa reivindicando la gastronomía tradicional como parte de la identidad cultural de Murcia y ofreciendo un espacio de encuentro en torno a los productos y sabores propios de la Región.