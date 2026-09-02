Los vecinos de La Paz estrenarán jardín y zona deportiva a inicios de 2027

Los vecinos de La Paz podrán disfrutar a partir de enero de 2027 del jardín dotado de zona deportiva que se proyecta en el solar en el que operaba la antigua guardería del barrio. El Ayuntamiento de Murcia ha 'desbloqueado' esta iniciativa, cuya contratación quedó desierta al no recibir ninguna oferta, mediante un procedimiento negociado.

Las obras arrancarán en octubre de este año, con un presupuesto de 200.433 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que los residentes de La Paz deberían poder estrenar a inicios del próximo año este espacio "pensado con los vecinos y para los vecinos", según destacó el concejal de Fomento, José Francisco Muñoz, pues "sus propuestas han enriquecido el proyecto para que donde hoy hay un solar haya deporte, zonas verdes y un lugar de encuentro que responda a las necesidades de La Paz".

Tras los trabajos de preparación del terreno desarrollados por el Ayuntamiento en abril de 2024, el solar ya está listo para acoger una pista polideportiva que estará equipada para la práctica de minibasket, fútbol sala y balonmano, que contará con pavimento deportivo de alta resistencia, señalización de las áreas de juego y un cerramiento propio de cuatro metros de altura.

Junto a la pista, se habilitarán recorridos de paseo y zonas de estancia dotadas de bancos con y sin respaldo y papeleras. La actuación también incluirá nuevas zonas ajardinadas, distribuidas en parterres con arbolado de distintas alturas, arbustos y plantas tapizantes, que dispondrán de una red de riego por goteo.

Actuaciones en el entorno

Asimismo, el proyecto contempla ampliar y renovar de las aceras de las calles Mariano Herrera y José María Caballero Amor, así como la renovación de pavimentos y bordillos, la adecuación de los pasos peatonales y la pavimentación de los accesos al recinto y a la pista deportiva.

También se instalarán las redes de electricidad y alumbrado público, con iluminación LED para los paseos y la zona deportiva, además de las conducciones de saneamiento y los elementos de drenaje necesarios para recoger y evacuar las aguas de lluvia.

Las obras se completarán con la restauración del muro de mampostería lindante con el parque infantil de tráfico, mediante la reparación de sus juntas y la reposición de las piezas deterioradas o desprendidas.