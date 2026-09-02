Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis CeutaEdificio TelefónicaCarnaval de ÁguilasBajada de la FuensantaFeria de Murcia
instagramlinkedin

Animales

Ofrecen 500 euros de recompensa para localizar a Simba en Murcia

El gato desapareció en febrero en la pedanía murciana de Santa Cruz y su propietario mantiene activa la búsqueda meses después

Cartel de búsqueda de Simba en el que se ofrece la recompensa

Cartel de búsqueda de Simba en el que se ofrece la recompensa / Facebook

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alba Marqués

Alba Marqués

Encontrar a Simba tiene una recompensa de 500 euros. Esa es la cantidad que ofrece su propietario para tratar de localizar a este gato, desaparecido el pasado 17 de febrero en la zona de la Vereda de la Barca, en la pedanía murciana de Santa Cruz. La familia ha difundido a través de las redes sociales imágenes del animal y sus principales características con la esperanza de que alguien pueda aportar alguna pista sobre su paradero.

El gato desapareció el martes 17 de febrero de 2026 en las inmediaciones de la calle Vereda de la Barca, número 38, en Santa Cruz (Murcia). Desde entonces, su dueño ha difundido carteles y mensajes en redes sociales con fotografías del gato y sus principales características para facilitar su identificación.

Simba es un gato doméstico macho adulto de unos 3,8 kilos. Según la información facilitada en el anuncio de búsqueda, es un animal "afable y acostumbrado a estar con personas". Uno de sus rasgos más reconocibles es que tiene la punta de la cola blanca, característica que también aparece destacada en las imágenes difundidas.

La familia pide la colaboración de los vecinos de Santa Cruz y de zonas próximas ante la posibilidad de que alguien lo haya visto, lo esté alimentando o incluso lo haya recogido pensando que se trataba de un animal abandonado.

Noticias relacionadas

Para reforzar la búsqueda, el propietario ha anunciado una recompensa de 500 euros. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede ponerse en contacto a través del teléfono 649 93 00 70.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
  2. Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
  3. Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
  4. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  5. Una embarcación con medio centenar de personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena
  6. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  7. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
  8. Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia

Ofrecen 500 euros de recompensa para localizar a Simba en Murcia

Cinco caídas y un herido de gravedad: el PSOE pide que se depuren responsabilidades por el boquete en la Orilla del Azarbe de Murcia

Cinco caídas y un herido de gravedad: el PSOE pide que se depuren responsabilidades por el boquete en la Orilla del Azarbe de Murcia

Los vecinos de La Paz estrenarán jardín y zona deportiva a inicios de 2027

Los vecinos de La Paz estrenarán jardín y zona deportiva a inicios de 2027

Desconvocada la huelga de la empresa de grúas municipales de Murcia

Desconvocada la huelga de la empresa de grúas municipales de Murcia

La Fuensanta llega mañana para iniciar la Feria de Murcia: consulta las calles cortadas y las paradas de autobús alternativas

La Fuensanta llega mañana para iniciar la Feria de Murcia: consulta las calles cortadas y las paradas de autobús alternativas

Catas gratis diarias en los Huertos del Malecón de la Feria de Murcia, que estrenan zona infantil

Catas gratis diarias en los Huertos del Malecón de la Feria de Murcia, que estrenan zona infantil

La Fuensanta tiene nuevo cabo de Andas y llega este jueves a la ciudad

La Fuensanta tiene nuevo cabo de Andas y llega este jueves a la ciudad

Sorprendidos en pleno robo en Murcia: huyen entre huertos tras ser descubiertos por un trabajador de la empresa

Tracking Pixel Contents