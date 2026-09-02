Ofrecen 500 euros de recompensa para localizar a Simba en Murcia

Encontrar a Simba tiene una recompensa de 500 euros. Esa es la cantidad que ofrece su propietario para tratar de localizar a este gato, desaparecido el pasado 17 de febrero en la zona de la Vereda de la Barca, en la pedanía murciana de Santa Cruz. La familia ha difundido a través de las redes sociales imágenes del animal y sus principales características con la esperanza de que alguien pueda aportar alguna pista sobre su paradero.

El gato desapareció el martes 17 de febrero de 2026 en las inmediaciones de la calle Vereda de la Barca, número 38, en Santa Cruz (Murcia). Desde entonces, su dueño ha difundido carteles y mensajes en redes sociales con fotografías del gato y sus principales características para facilitar su identificación.

Simba es un gato doméstico macho adulto de unos 3,8 kilos. Según la información facilitada en el anuncio de búsqueda, es un animal "afable y acostumbrado a estar con personas". Uno de sus rasgos más reconocibles es que tiene la punta de la cola blanca, característica que también aparece destacada en las imágenes difundidas.

La familia pide la colaboración de los vecinos de Santa Cruz y de zonas próximas ante la posibilidad de que alguien lo haya visto, lo esté alimentando o incluso lo haya recogido pensando que se trataba de un animal abandonado.

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Para reforzar la búsqueda, el propietario ha anunciado una recompensa de 500 euros. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede ponerse en contacto a través del teléfono 649 93 00 70.