La Fuensanta llega mañana para iniciar la Feria de Murcia: consulta las calles cortadas y las paradas de autobús alternativas

La Fuensanta emprende este jueves por la tarde su tradicional bajada en romería desde el santuario en Algezares hasta la Catedral para dar inicio a la Feria de Murcia. Y, para dejar paso a la comitiva de fieles que arropan a la Patrona durante su trayecto, se cortarán varias calles al tráfico y se habilitarán paradas de autobús alternativas para garantizar el servicio de transporte público.

Además, el dispositivo especial de transporte puesto en marcha por el Ayuntamiento facilita la llegada de los fieles al santuario. Con este objetivo, se adelantará una hora el primer viaje del resto de líneas y se prolonga la línea 50 hasta el santuario en cinco expediciones con hora de paso aproximada por la avenida de la Constitución, en dirección a Algezares, a las 11:20, 11:50, 12:20, 12:50 y 13:20 horas. Este servicio permitirá acceder al entorno del Santuario mediante transporte público antes del inicio de la bajada, previsto para las 15:30 horas.

"Queremos facilitar que los murcianos puedan acompañar a la Patrona desde su santuario y, al mismo tiempo, garantizar que el transporte público siga funcionando durante el paso de la romería", destacó el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, sobre el refuerzo previsto en el servicio.

Calles 'fuera de servicio'

El paso de la comitiva obligará a realizar cortes de tráfico en Algezares a partir de las 15:00 horas y en distintas calles de la ciudad entre las 17:30 y las 20:30 horas.

Estas modificaciones en el espacio viario murciano impedirán temporalmente la circulación del transporte público por arterias como la avenida de la Constitución, Gran Vía, Puente Viejo, Alameda de Colón y Torre de Romo.

Además, el dispositivo se desarrolla en coordinación con la Policía Local, que regulará el tráfico y permitirá recuperar progresivamente los recorridos habituales conforme avance la romería.

Itinerario

Como informa la Policía Local de Murcia, la comitiva partirá del santuario de la Virgen de la Fuensanta y pasará por C/ Ntra. Sra. de la Fuensanta, C/ Saavedra Fajardo (RM-302), Plaza Canalejas, Avda. Región de Murcia, la rotonda Costera Sur, Avda. del Progreso, Ronda Sur, Avda. Pío XII, C/ Torre de Romo, C/ Sacerdotes Hermanos Cerón y se prevé que llegue a la Iglesia del Carmen sobre las 19:00 horas.

Después, la romería continuará por Alameda de Colón, el Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Plaza Cardenal Belluga. C/ Salzillo, C/ Barrionuevo y Plaza Hernández Amores hasta desembocar en la Catderal, alrededor de las 21.00 horas.

Recorrido de la romería de bajada de la Virgen de la Fuensanta. / Policía Local de Murcia

Paradas alternativas

Durante los cortes al tráfico, se habilitarán paradas alternativas para los recorridos de autobús en puntos como la Cárcel Vieja, Plaza Circular, Cajamurcia, Cruz Roja y Espinosa.

En concreto, se modificarán, en la Cárcel Vieja, la línea 44, en dirección a Alcantarilla y Espinardo, y en la Plaza Circular las líneas 31, en dirección al centro comercial Myrtea, y 50, en dirección a Cabezo de Torres y Algezares. Por su parte, en la parada de Cajamurcia se traslada la línea 31, en dirección a Alquerías y El Raal.

En Cruz Roja, son hasta 5 las líneas de autobús que modifican su recorrido: la 21, en dirección a Beniel y La Basca; la 30, en dirección a Beniaján, Los Ramos y Zeneta; la 31, en dirección al centro comercial Myrtea, Alquerías, El Raal y Beniel; la 37, en dirección a El Bojar; y la 62, en dirección a Rincón de Seca y Orilla del Azarbe.

Por último, en Espinosa se reubican 8 líneas: la 1, en dirección a San Ginés; la 6, en dirección a La Alberca la 26, en dirección a El Palmar, la 28, en dirección a Sangonera la Verde, la 29, en dirección a La Alberca; 44, en dirección a Alcantarilla y Espinardo; la 62, en dirección a Rincón de Seca y Orilla del Azarbe; y la 91, en dirección a Javalí Nuevo y Sangonera la Seca.

Cárcel Vieja

Línea 44, en dirección a Alcantarilla y Espinardo.

Plaza Circular

Línea 31, en dirección al centro comercial Myrtea.

Línea 50, en dirección a Cabezo de Torres y Algezares.

Cajamurcia

Línea 31, en dirección a Alquerías y El Raal.

Cruz Roja

Línea 21, en dirección a Beniel y La Basca.

Línea 30, en dirección a Beniaján, Los Ramos y Zeneta.

Línea 31, en dirección al centro comercial Myrtea, Alquerías, El Raal y Beniel.

Línea 37, en dirección a El Bojar.

Línea 62, en dirección a Rincón de Seca y Orilla del Azarbe.

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