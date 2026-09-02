Desconvocada la huelga de la empresa de grúas municipales de Murcia

Desconvocada la huelga del servicio municipal de grúa en Murcia tras alcanzar un principio de acuerdo. El acto de protesta iba a comenzar este jueves, con un parón entre las 20:00 y las 21:00 horas, y se repetiría cada 15 días entre las 2:00 y las 3:00 horas.

Sin embargo, el Sindicato de Empleados Públicos (SIME) se reunió el día anterior al inicio de la huelga con representantes de la empresa UTE Grúas Murcia y, tras alcanzar un principio de acuerdo, se descartaron los parones previstos.

Cabe recordar que la huelga se convocó a raíz del "reiterado incumplimiento del Acuerdo y Convenio Colectivo por parte de la empresa con sus trabajadores", señaló el SIME en un comunicado, pues faltaban por resolver cuestiones como el abono del plus de productividad, pendiente desde enero de 2026, y los cambios de turnos de los cuadrantes anuales.

Tras la reunión mantenida este miércoles, y "a falta de llegar a un acuerdo definitivo sobre la redacción del plus de productividad, ambas partes han acordado que se produzca el abono del 100 por 100 del importe de dicho plus correspondiente al año 2025 en la nómina del mes de septiembre", informa el SIME en un nuevo comunicado.

"Además, una vez acordada la redacción, se procederá a la revisión del importe de 2025 en la nómina del mes de diciembre 2026, ajustando las cantidades que deban modificarse según el acuerdo firmado", agrega el sindicato.

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Asimismo, "la empresa se ha comprometido a establecer un calendario de reuniones para acordar el texto definitivo del acuerdo de plus y otros asuntos pendientes, a partir de la próxima semana", concluye el escrito.