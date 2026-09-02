Las cinco citas que no te puedes perder de la Feria de Murcia

Queda solo un día para que la Virgen de la Fuensanta llegue a la Catedral y la Feria de Murcia 2026 despliegue conciertos, actividades familiares y propuestas gastronómicas a lo largo del río Segura, desde el Malecón hasta la Fica.

La programación completa llena el calendario de actividades desde el 3 hasta el 15 de septiembre, aunque algunas jornadas sobresalen entre los festejos y hay propuestas que se han convertido en verdaderos clásicos de las Fiestas y, por ende, en citas imprescindibles tanto para murcianos como para visitantes.

Jornada inaugural

El primer día de la Feria, además de la euforia por el arranque de los festejos, reúne propuestas para todos los públicos. La jornada comenzará con la tradicional romería de bajada de la Virgen de la Fuensanta, que saldrá a las 15.30 horas desde su santuario en Algezares hasta llegar a la Catedral en el acto que marca el inicio de los festejos.

Esa misma tarde, se inaugurará el recinto ferial de La Fica a las 18.00 horas con descuentos de 2x1 en todas las atracciones y a las 2130 horas comenzará a funcionar la gran noria panorámica de 30 metros de altura instalada en el plano de San Francisco.

Lectura del pregón

Los festejos no decaen tras el pistoletazo de salida y, al día siguiente de la bajada de la Patrona, tendrá lugar la lectura del pregón que este año queda a cargo del artista murciano Walls. El acto se desarrollará a partir de las 21.30 horas en la plaza Belluga, que después se convertirá en el escenario de una actuación musical en la que, además del pregonero, participará la Orquesta de Jóvenes de la Ciudad de Murcia.

Moros y Cristianos toman la ciudad

Aunque la Federación de Moros y Cristianos comienza a desplegar sus actividades por la ciudad desde el 2 de septiembre, es a partir del día 7 que toman protagonismo. Y es que ese lunes celebrarán pasacalles, disfrutarán del pregón a cargo de Encarna Talavera e inaugurarán el campamento medieval en el Malecón. Aunque el gran desfile de Moros y Cristianos será el 12 de septiembre, a partir de las 20.00 horas.

Colofón final

La jornada anterior al fin de la Feria, los grupos festeros echan toda la carne en el asador. A la ronda a la Virgen de la Fuensanta, a las 21.00 horas, le sigue la actuación de la Tuna España en la Catedral, y una hora más tarde tendrá lugar el desfile huertano con los grupos de coros y danzas de las peñas huertanas.

Por su parte, Moros y Cristianos celebran el desfile de la entrada de Alfonso de Castilla, a las 20.30 horas, la embajada de la entrega de llaves a las 22.00 horas y el desfile de cargos festeros a las 23.00 horas.

Romería

Y, el último día de los festejos, la Fuensanta regresa en romería hasta su santuario, después de que los murcianos le rindan devoción en la santa misa que se celebra a partir de las 7.00 horas en la Catedral, en la que se espera que sea una de las jornadas más multitudinarias de la Feria de Septiembre.