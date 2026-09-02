Cinco caídas y un herido de gravedad: el PSOE vuelve a denunciar el boquete en la Orilla del Azarbe de Murcia

El hundimiento de un tramo del cimbrado en la Orilla del Azarbe en Murcia provoca cinco caídas y deja un herido de gravedad, con fracturas en cadera y brazo, que tuvo que ser trasladado al hospital el pasado lunes.

Y el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz, denuncia que, a pesar de que han advertido en varias ocasiones sobre el estado y la peligrosidad de la vía, esta continúe en las mismas condiciones.

"Lo advertimos una y otra vez. Dijimos que esta vía suponía un peligro y, desgraciadamente, hoy se ha confirmado con un accidente que podría haberse evitado", señala Ruiz Maciá.

Asimismo, el portavoz socialista recuerda que se aprobó en pleno municipal, a petición del PSOE, una moción para abordar el mal estado de los cimbrados, y la respuesta del equipo de Gobierno local fue que ya estaban actuando al respecto, y anunciar reparaciones en 46 puntos del municipio, un presupuesto específico de 300.000 euros para 2026, así como la creación de un grupo de trabajo para hacer seguimiento de estas actuaciones.

"Tras el accidente de la Orilla del Azarbe, la pregunta es evidente: ¿dónde están esos 300.000 euros?, ¿dónde está la reparación del cimbrado que prometió el concejal? y ¿dónde está el grupo de trabajo del que tanto presumieron? Porque la realidad es que los vecinos han pagado con su seguridad unas promesas que nunca se materializaron", expuso Ruiz Maciá.

Nuevo contrato

Además, el portavoz del PSOE cuestiona que el nuevo contrato de mantenimiento de la vía pública "no sirve de nada si el equipo de Gobierno del PP sigue sin actuar ante situaciones de peligro que llevamos meses denunciando".

En este sentido, agregó: "La alcaldesa se llena la boca de retórica vacía y verborrea barata, hablando del ‘mayor dispositivo de la historia’, de ‘tiempo récord’ y de ‘respuestas rápidas’, mientras las calles, caminos e infraestructuras de Murcia siguen abandonadas. ¿De qué sirve un contrato que promete actuar en tres horas si no ha sido capaz de evitar un accidente como el de la Orilla del Azarbe, después de más de dos años de advertencias sobre su peligrosidad?"

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Por último, el portavoz del Grupo Municipal Socialista exige al Gobierno del PP "que aclare de inmediato las causas de lo ocurrido en la Orilla del Azarbe, depure las responsabilidades que correspondan y actúe de manera urgente para garantizar la seguridad de esta infraestructura", exponen los socialistas en un comunicado.